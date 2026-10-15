Матч, который развеет иллюзии. Колонка Казакова об игре «Локомотив» — «Краснодар»
Мнение
Неделю назад мы вспоминали статистику «Краснодара» против «Зенита» — оказалось, что цифры не врут. «Быки» с петербуржцами дома играют неважно, и, что бы ни стало причиной поражения на этот раз, расклады в этой паре не поменялись.
Теперь у южан новое испытание — Москвой и «Локомотивом». Здесь тоже статистика против «Краснодара», но старт железнодорожников вышел в этом сезоне настолько ужасным, что, казалось, команду Мурада Мусаева ждет легкая прогулка. Не исключено, кстати, что так и случится — пусть главный тренер «быков» искрил после домашнего поражения в Кубке от «Факела» и некоторые из его слов, не исключено, оказались слишком откровенными. Системные проблемы экс-чемпиона очевидны — травма Кривцова, отсутствие сильной и длинной скамейки, нехватка своей молодой крови из числа воспитанников. Но то, что произнес на эмоциях после игры с воронежцами Мусаев, заставляет посмотреть на «Краснодар» чуть иначе, приложив к команде зенитовскую кальку.
Тренер говорил о проблемах с мотивацией и необходимости объединиться всем коллективом. Предсказуемо, что, стартовав в Кубке с трех побед, «быки» на «Факел» недонастроились — и поплатились. Кто-то скажет, что серия из пяти матчей подряд без выигрышей повода для недооценки не дает, и будет прав, но в теории. Задачу выхода из группы «Краснодар» решил, усталость и разочарование после «Зенита» так быстро пройти не могли, да и «Факел» наконец уравнял неплохое качество футбола с реализацией моментов, поэтому поражение вышло скорее имиджево неприятным, чем критическим.
Но тем не менее оно могло что-то дать «Локомотиву» перед субботней встречей. Что конкретно? Ощущение, что с этим «Краснодаром» бороться проще, чем с августовским. И вместе с тем — большее давление, поскольку повсеместно звучит, что вице-чемпион не тот. Но разве можно сейчас сказать, насколько тот сам «Локо»?
Главный тренер Михаил Галактионов постепенно выстраивает команду с новыми именами в центре. Она стала менее узнаваемой и более отдаленной от сборной — Еремееву пока рано, а Титкова с Бабкиным еще не зовут. Но матч с «Факелом» в РПЛ вышел эталонным, и отталкиваться в оценках и прогнозах надо все же от него, а не от кубкового поражения по пенальти от «Акрона». Оно, конечно, предсказуемо вызвало очередной шквал критики и проклятий в адрес тренера и клуба. Хотя по большому счету подтвердило только одну вещь: «Локомотив» не умеет забирать серии 11-метровых. Для команды, которая очевидно смотрит в этом сезоне на Кубок как на череду сугубо технических игр, здесь есть досада, возможно, глубокий системный сбой, но все это совершенно вторично. Задача другая — выжить и подняться в таблице как можно выше, переместившись к зиме из подвала в середину.
Битва с «Краснодаром» — хорошая возможность закрыть многие долги. Галактионова болельщики красно-зеленых привыкли критиковать, в том числе за матч-менеджмент, но он в этом тяжелом пока сезоне ни разу не уступил с разницей больше чем в один мяч. Как правило, это говорит о целостности команды — что удар держать она умеет. После неудачных матчей много претензий возникает к атаке железнодорожников, точнее, даже к структуре игры в атаке, однако разгром «Факела» показал, что на каждую претензию может найтись контраргумент. Воронежцев принято недооценивать, но никому из лидеров они такого, как «Локо», не позволяли.
Субботний матч объединяет одно — оба соперника сейчас заметно нервничают из-за проблем, не позволяющих выдавать футбол более высокого класса. Победу над «Факелом» переоценивать не хочется, но «Локомотив» транслировал в последние дни отчетливый сигнал: мы перегрузились, наладив связи на поле. Успех против такого соперника, как «Краснодар», способен всех окончательно убедить в этом. Чемпионат сейчас таков, что нет ничего невозможного в одном отдельно взятом матче. Но здесь интересно, что поражение отбросит любую из команд в кризис настоящий. Потеряют три очка гости — и их неудачная серия вырастет до шести игр. Уступят хозяева — это будет уже пятый случай в РПЛ-2026/27 и очередной против претендента на медали после «Динамо», ЦСКА и «Зенита».
Удивительная афиша, конечно. Победа сгладит все неурядицы, неудача лишит иллюзий. И самое удивительное, что не скажешь, кто фаворит. Даже если брать во внимание статистику.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|10
|7
|1
|2
|15-8
|22
|
2
|ЦСКА
|10
|6
|4
|0
|18-9
|22
|
3
|Зенит
|10
|7
|0
|3
|22-11
|21
|
4
|Краснодар
|10
|6
|3
|1
|16-10
|21
|
5
|Спартак
|10
|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
|4
|0
|6
|15-20
|12
|
7
|Балтика
|10
|3
|3
|4
|14-12
|12
|
8
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
9
|Рубин
|10
|2
|6
|2
|12-12
|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
11
|Ростов
|10
|3
|2
|5
|11-17
|11
|
12
|Ахмат
|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
|10
|0
|3
|7
|6-18
|3
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:30
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|20:45
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1