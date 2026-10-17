Махачкалинское «Динамо» — «Акрон»: Джавад открыл счет на 72-й минуте

Махачкалинское «Динамо» вышло вперед в матче 11-го тура чемпионата России против «Акрона» — 1:0.

Счет на 72-й минуте открыл Джавад, который вышел на замену после перерыва. Он убежал от соперников и отправил мяч в дальний правый угол ворот тольяттинцев.