«Локомотив» и «Краснодар» назвали составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Краснодара» на матч 11-го тура чемпионата России. Игра начнется в 19.30 мск.

«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Ньямси, Монтес, Сильянов, Бабкин, Титков, Бакаев, Мостовой, Пиняев, Комличенко.

Запасные: Лантратов, Фассон, Джикия, Погостнов, Морозов, Коваленко, Годяев, Еремеев, Щетинин, Раков, Руденко, Мялковский.

«Краснодар»: Агкацев, Вахания, Родригес Майсон, Жубал, Оласа, Ленини, Черников, Уткин, Батчи, Кристиан, Кордоба.

Запасные: Корякин, Пальцев, Петров, Оздоев, Буркин, Воробьев, Боселли.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Краснодар».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

17 октября, 19:30. РЖД Арена (Москва)

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