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Локомотив — Краснодар: стартовые составы команд на матч РПЛ 17 октября 2026

«Локомотив» и «Краснодар» назвали составы на матч РПЛ

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Краснодара» на матч 11-го тура чемпионата России. Игра начнется в 19.30 мск.

«Локомотив»: Митрюшкин, Ненахов, Ньямси, Монтес, Сильянов, Бабкин, Титков, Бакаев, Мостовой, Пиняев, Комличенко.

Запасные: Лантратов, Фассон, Джикия, Погостнов, Морозов, Коваленко, Годяев, Еремеев, Щетинин, Раков, Руденко, Мялковский.

«Краснодар»: Агкацев, Вахания, Родригес Майсон, Жубал, Оласа, Ленини, Черников, Уткин, Батчи, Кристиан, Кордоба.

Запасные: Корякин, Пальцев, Петров, Оздоев, Буркин, Воробьев, Боселли.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Краснодар».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.
17 октября, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Краснодар

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ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
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Махачкалинское «Динамо» упустило победу в концовке матча с «Акроном»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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