«Факел» одержал первую победу в РПЛ с октября 2024 года

«Факел» прервал серию из 28 матчей без побед в РПЛ, обыграв «Крылья Советов» (2:1) в матче 11-го тура, сообщает Opta.

Для воронежцев эта победа стала первой в чемпионате России с октября 2024 года. Тогда «Факел» обыграл «Ахмат» со счетом 3:2.

После назначения Алексея Ребко главным тренером команда выиграла оба проведенных матча. Ранее воронежцы одержали победу над «Краснодаром» (2:0) в FONBET Кубке России.