Сравнили комиссионные посредникам.

Комиссия по работе с посредниками РФС обнародовала информацию о суммах, выплаченных клубами агентам в 2020 году. В новости на официальном сайте союза указаны суммы в рублях, долларах США и евро — очевидно, в какой валюте шел транш, такая и указана в отчетности. Для удобства восприятия мы перевели все суммы в евро, взяв за основу средневзвешенный курс рубля и доллара по отношению к европейской валюте в 2020 году (82,44 рубля и 1,16 доллара за евро соответственно). Наша задача — не посчитать все до последней копейки или цента, а показать порядок сумм и сравнить их с другими лигами.

В новости на официальном сайте РФС указаны девять клубов РПЛ. При этом подчеркивается, что «Тамбов» соответствующую информацию в комиссию не предоставил. Исходя из этого, можно сделать вывод, что клубы, отсутствующие в таблице, — а это «Сочи», «Химки», «Урал», «Ротор», «Арсенал» и «Уфа» — либо вообще ничего не платили посредникам, обходясь без их услуг, либо эти суммы настолько незначительные, что комиссия в своем отчете решила не упоминать их.

Выплаты клубов РПЛ агентам в 2020 году. Фото «СЭ»

Кроме того, выступавшие в премьер-лиге, но вылетевшие по итогам сезона-2019/20 в ФНЛ «Оренбург» и «Крылья Советов» заплатили посредникам 325 и 157 тысяч евро соответственно.

Всего, согласно отчету, агентам в 2020 году ушло более 33 миллионов евро. Это — бюджет на сезон крепкого клуба РПЛ, а если жить совсем скромно, но честно, то можно спокойно протянуть и два года.

Интересно, что в тот же день идентичные новости появились в Англии и Италии. В Англии футбольная ассоциация опубликовала траты на агентов клубов всех четырех профессиональных дивизионов в период с 1 февраля 2020 года по 1 февраля 2021-го, а на Апеннинах соответствующий отчет выкатила серия А (с 1 января по 31 декабря 2020-го). Из-за разницы в месяц в Англии учитывается последнее зимнее трансферное окно, а в России и в Италии — нет, но, опять же, тут важен в первую очередь порядок сумм, и поэтому сравнение вполне корректно. В отчете ФА выплаты указаны в фунтах, но для удобства мы перевели их в евро, используя средневзвешенный курс фунта к евро в указанный период (1,12 евро за фунт).

И на фоне Англии затраты на агентов в РПЛ сразу несколько меркнут. В АПЛ больше всех посредникам заплатил «Челси» — 39,47 миллиона евро. Это на 6 миллионов евро больше, чем все клубы Российской премьер-лиги вместе взятые. Всего же клубы высшего английского дивизиона отдали агентам почти 305 миллионов евро. Как заметил журналист The Athletic Филипп Баккингем, этого вполне достаточно, чтобы купить команду из нижней части таблицы АПЛ. Собственно, примерно столько год назад предлагали принцы из Саудовской Аравии за «Ньюкасл».

Показательно, что данные ФА касаются двух трансферных окон, которые были уже во время пандемии коронавируса, и клубы, согласно всем отчетам, теряли в доходах. Однако выплаты агентам выросли по сравнению с 2019 годом на 10 миллионов евро. Вот уж на чьем благополучии ковид не сказался.

Выплаты клубов АПЛ агентам в период с 1.02.2020 по 1.02.2021. Фото «СЭ»

Клубы серии А потратили на агентов более чем в два раза меньше, чем в Англии. Но все равно существенно больше, чем в России, — разница в четыре раза. Лидер по выплатам в РПЛ — «Зенит» — занял бы в соответствующей итальянской таблице только 7-е место, а траты на агентов «Спартака» и «Динамо» сопоставимы с теми, что могут себе позволить клубы вроде «Пармы» или «Сампдории».