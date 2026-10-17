«Локомотив» — «Краснодар»: счет и результат матча РПЛ

«Локомотив» и «Краснодар» сыграют в 11-м туре РПЛ в субботу, 17 октября. Матч пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 19.30 по московскому времени.

На этой странице после окончания встречи появится итоговый счет матча «Локомотив» — «Краснодар».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

17 октября, 19:30. РЖД Арена (Москва)

Прямую трансляцию игры покажет телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 18.30 мск. Следить за ключевыми событиями встречи также можно в матч-центре «СЭ».

Перед 11-м туром «Локомотив» набрал 10 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» располагается на четвертой строчке с 21 очком.

В предыдущем туре железнодорожники на выезде разгромили «Факел» (5:0). Краснодарцы дома проиграли «Зениту» (2:3).