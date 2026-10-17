«Крылья Советов» — «Факел»: ничья после первого тайма

Первый тайм матча 11-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Факелом» завершился вничью — 1:1.

Встреча проходит в Самаре.

Счет на 17-й минуте встречи открыл защитник воронежцев Клейтон. Ответный гол на 25-й минуте забил нападающий хозяев Мартин Крамарич.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

17 октября, 14:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

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