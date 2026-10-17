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Руслан Пименов: комментарий спортивного директора «Факела» о перспективах и.о. главного тренера Алексея Ребко

Пименов: «У Ребко большие шансы быть утвержденным в качестве главного тренера «Факела»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов после матча 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1) в комментарии для «СЭ» оценил шансы исполняющего обязанности главного тренера воронежцев Алексея Ребко быть утвержденным в качестве главного тренера.

«У Ребко большие шансы быть утвержденным в качестве главного тренера. Но нужно еще обсудить это с генеральным директором», — сказал Пименов «СЭ».

«Факел» одержал первую победу в РПЛ за 11 матчей и поднялся на 15-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

13 октября «Факел» добыл первую победу в сезоне, обыграв «Краснодар» (2:0) в матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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Алексей Ребко
Руслан Пименов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 9 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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