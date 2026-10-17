Пименов: «У Ребко большие шансы быть утвержденным в качестве главного тренера «Факела»

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов после матча 11-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:1) в комментарии для «СЭ» оценил шансы исполняющего обязанности главного тренера воронежцев Алексея Ребко быть утвержденным в качестве главного тренера.



«У Ребко большие шансы быть утвержденным в качестве главного тренера. Но нужно еще обсудить это с генеральным директором», — сказал Пименов «СЭ».

«Факел» одержал первую победу в РПЛ за 11 матчей и поднялся на 15-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков.

13 октября «Факел» добыл первую победу в сезоне, обыграв «Краснодар» (2:0) в матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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