Ташуев — о последних результатах «Краснодара»: «У них кризис жанра. Все в РПЛ знают, как команда действует»

Российский тренер Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре «Краснодара» в сезоне-2026/27.

«Можно сказать, что у «Краснодара» кризис жанра. То есть пресыщенность стилем игры или эпизодами. Тренерскому штабу нужно придумать что-то новое, чтобы оживить игру команды, сделать ее искрометной. Все в РПЛ знают, как «Краснодар» действует. Все знают, что «Краснодар» всегда доставляет мяч на Кордобу. Может быть, не хватает Сперцяна или Кривцова. Но думаю, что кризис жанра у «Краснодара» пройдет после первой победы», — сказал Ташуев «СЭ».

После 10 туров «Краснодар» с 21 очком занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В субботу, 17 октября, «быки» на выезде сыграют с «Локомотивом» в 11-м туре РПЛ. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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