«Зенит» сделает специальное нанесение на подростковые футболки

Клуб из Санкт-Петербурга предложил своим юным болельщикам футболки со специальным нанесением, доступным только для подростковых реплик игровой формы, — с мемом 67. Приобрести ее можно будет на «Газпром Арене» 18 октября в день матча 11-го тура РПЛ с «Ахматом» (и в рамках концерта исполнителя Gazan, который состоится перед началом игры), а также в интернет-магазине сине-бело-голубых или в магазинах на Невском проспекте и в ТРК «Питерлэнд».

Вместе с тем, перед встречей с грозненцами на стадионе состоится автограф-сессия Gazan — она начнется в 12.20. Для получения автографа посетителям «Газпром Арены» необходимо зарегистрироваться на специальной странице на официальном сайте «Зенита». Возможность регистрации доступна только для обладателей билетов на матч, сообщает пресс-служба чемпионов России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

18 октября, 14:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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