Карседо вырвал победу спорной заменой, Латышонок перегорел, «Локо» далеко до выхода из кризиса

Обозреватель «СЭ» — о первом дне 9-го тура РПЛ.

У «Спартака» по-прежнему не получается играть с двумя форвардами

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 18:30. Лукойл Арена (Москва)

Уже не в первый раз мне совершенно не нравится трактовка модели 4-4-2 в исполнении «Спартака», когда она применяется с первых минут, а не при штурме в концовке матча (как это было, например, с «Краснодаром»). От увеличения количества форвардов острота игры в атаке у команды Хуана Карлоса Карседо только снижается. Манфред Угальде и Мирлинд Даку пока разговаривают на разных футбольных языках, а в середине поля у красно-белых становится на одного игрока меньше. И это бьет по развитию атак.

В результате в первом тайме матча с «Факелом» воронежцы, вообще не атакуя, у своих ворот не дали одному из лидеров чемпионата ничего создать, за исключением отбитого вратарем Даниилом Фролкиным плотного удара Александра Джику. Но в дальнейшем до перерыва тот же Джику стабильно раздражал невынужденными пасами в аут.

Воронежцам даже грубо фолить, чтобы остановить соперника, не надо было — карточек не появлялось, они и без брутальных действий все успевали перекрыть. Нельзя сказать, что у «Спартака» спали все без исключения: хороши были Жедсон Фернандеш, Роман Зобнин (к счастью, вернувшийся налево в оборону, тогда как Виктор Парада сел на скамейку, — иначе было бы, подозреваю, еще хуже), Маркиньос.

Но в целом «Спартак» в первом тайме не знал, что дома против 16-й команды РПЛ делать с мячом, который у него находился 72 процента времени.

Все выглядело так, что не обойтись без выхода окончательно оправившегося после бронхита (судя по всему, очень сильного, раз пришлось пропустить целый месяц) Эсекьеля Барко вместо одного из нападающих. И надежда у болельщиков красно-белых еще была на то, что «Факел» где-то осмелеет, поверит в себя, пойдет большой группой игроков вперед и чуть-чуть раскроется. «Спартаку» позарез нужно было хоть какое-то пространство. Или усталость постоянно оборонявшегося соперника, которая приведет к потере концентрации.

Спорное решение Карседо о замене Даку, а не Угальде, оказалось провидческим

Второй тайм, несмотря на мучения спартаковцев с реализацией, получился по игровой сути уже другим. Причем еще с первых минут, когда состав был прежним, но скорости — гораздо выше. «Спартак», определенно получив в раздевалке нагоняй от Карседо, начал быстрее и бегать, и соображать.

В этом отрезке два прекрасных момента было у Даку, который пока не забил за новую команду ни одного мяча с игры. Сначала после скидки с углового, красиво развернувшись, он пробил с лета — но не повезло с попаданием в Юрия Ковалева у самых ворот. И тут же с довольно острого угла после паса Жедсона черпачком перебрасывал через Фролкина — и мяч, задев перекладину, ушел выше.

Когда настало время первых перестановок, честно говоря, я не понял, почему Карседо заменил на Барко не совершенно незаметного на тот момент Угальде, а Даку. Албанец был интереснее — но, кстати, на выбор тренера отреагировал безо всякого недовольства, держа себя в руках. И в дальнейшем очень эмоционально реагировал на все моменты у «Спартака».

Размышляя, почему испанец поступил именно так (ведь даже навал в концовке легче осуществлять через большого Даку), я нашел единственное объяснение — в виде налаженного в этом сезоне до болезни аргентинца взаимодействия между Барко и Угальде. Одновременно вместо Маркиньоса по позиции левого полузащитника появился Игорь Дмитриев. И здорово, кстати, обострил игру, что происходит из раза в раз. Сын чемпиона СССР и России в составе «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Сергея Дмитриева становится для красно-белых все более ценным джокером, обладающим навыком усиливать действия команды после выхода на замену.

И сразу же после двойной перестановки спартаковцы забили — вот только убежавший с трети поля один на один Пабло Солари плечом забрался в офсайд. Чуть позже хозяевам не засчитают еще один мяч — когда Угальде красиво, на паузе уберет соперника и неотразимо пробьет. Но выяснится, что Солари подавал ему уже полностью вышедший за пределы поля мяч. Тут, впрочем, телезрителям оставалось поверить судейской бригаде, потому что камеры, которая продемонстрировала бы им это со всей очевидностью, не нашлось.

А между двумя незасчитанными голами случилось событие, которое явно облегчило «Спартаку» путь к победе. Арендованный «Факелом» у «Зенита» защитник Матвей Бардачев на 66-й минуте получил вторую желтую карточку, после остановки игры толкнув плечом в плечо Угальде. Даже свой же главный тренер Олег Василенко назвал удаление глупым. Вспомнилось и то, что туром ранее в домашнем матче с «Балтикой» именно игра рукой Бардачева на последних минутах привела к пенальти, лишившему «Факел» первой победы в чемпионате.

При этом сам же Василенко называет Матвея талантливым футболистом и даже рекомендует не только в молодежную (куда тот вызывается), но и в первую сборную России. Ему по тренировочному процессу, безусловно, виднее, но такие ошибки момента подобного приглашения точно не приближают. Видно было, что и партнерам это сильно не понравилось.

Чем ближе был конец матча, тем более реальным казалось спасение «Факела» — ошибок у «Спартака» становилось все больше. У меня уже была мысленно готова фраза для оперативной реакции в телеграм-канале: «Ну какие претензии на чемпионство, если не выигрывать такие матчи». Оправданий подобной ничьей — при 27 минутах в большинстве против последней команды лиги — точно найти было бы невозможно. Пусть даже «Зенит» проигрывал дома «Родине», а «Краснодар» играл вничью с «Акроном», забив на последних минутах.

И все же «Спартак» соперника на первой добавленной минуте из трех дожал. Снова подавал Солари, снова бил — и опять красиво, только теперь головой — Угальде. Тут мы и получили ответ, чем руководствовался Карседо, меняя на Барко не костариканца, а Даку. Ответ действием, а не словами. Эмоции, испытанные тренером, при этом были таковы, что сам Карседо сформулировал их после игры: «Со мной едва не случился сердечный приступ».

Хоть у «Спартака» и просматриваются явные проблемы со вскрытием «автобусов» (ничья с «Оренбургом», теперь еле добытые 1:0 с «Факелом»), две сухие победы подряд отправляют Александра Максименко в хорошем настроении в сборную России, а команду — на перерыв. Но не надо забывать, что отрезок чемпионата после прекрасной победы над «Зенитом» получился для красно-белых весьма проблемным по качеству. И поражение «Динамо» стало той самой зарубкой, которая должна все время напоминать Карседо — так играть нельзя.

Евгений Латышонок. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Латышонок провалил матч с бывшей командой. У Бориско в прошлом сезоне не было ни одного такого срыва

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)

В прошлом сезоне «Балтика» подавляющую часть чемпионата прошла с минимумом пропущенных мячей, количество которых резко увеличилось только после травмы Максима Бориско. В начале этого первенства голкипер ушел в ЦСКА (как мы видим, по сути, на роль третьего вратаря, поскольку Владислав Тороп его переигрывает, а Игорь Акинфеев есть Игорь Акинфеев), и Андрей Талалаев, комментируя это, опасался борьбы за выживание. Но балтийцы тут же арендовали из «Зенита» Евгения Латышонка, проигравшего конкуренцию Денису Адамова, однако прекрасно знакомого с Калининградом и его командой, и проблема казалась решенной.

По первым матчам так все и выглядело — Латышонок не раз спасал и помогал набирать очки. Но когда настал домашний матч с бывшей командой, вратарь его начисто провалил.

Да, выстрел на первых минутах Максима Глушенкова получился великолепным. Да, он здорово открылся и получил мяч между линиями. Да, никто из игроков «Балтики» ему не мешал. Но и сам Латышонок к этой пушке оказался не готов. Хотя уж он-то точно должен был знать, чего ждать от экс-одноклубника, обладающего таким ударищем с левой. Мяч, пусть и по замысловатой траектории, полетел прямо над ним.

И уж совсем грубо ошибся Латышонок на 15-й минуте, когда выбежал далеко из ворот, а Александр Соболев пробил по дуге, едва перейдя центр поля. Задача вратаря не казалась невероятной, и он вроде успел вернуться — но потерял равновесие, и мяч как-то проскочил в ворота.

Разумеется, Евгений перегорел — всерьез говорить о глупостях, тут же наполнивших интернет, о неслучайности его ошибок с «Зенитом» не представляется возможным. Но учитывая, что к 15-й минуте «Балтика» устроилась на 0:2 с действующим чемпионом, ее задача представлялась максимально сложной, и в такой ситуации легко было рассыпаться. С калининградцами этого не произошло. Они и между двумя голами «Зенита» хорошо прессинговали и провели пару приличных атак, и после мяча Соболева, как ни в чем не бывало, начали давить. И тут же Брайан Хиль после навеса Константина Шильцова головой переиграл Адамова — 1:2.

К третьему голу «Зенита» в начале второго тайма Латышонок тоже был в какой-то мере причастен, но тут он все же отбил очередной дальний удар Глушенкова, хоть и не очень уверенно, но не перед собой, а в сторону, и скорее проблема защитников, что подбор оказался на стороне сине-бело-голубых. Но «Балтика» не сдалась, а забила второй мяч, и исход встречи был неясен до последнего. «Зенит» встретился с ней в удачный момент, поскольку у калининградцев в концовке трансферного окна произошли довольно серьезные перемены, и даже Андрей Талалаев публично говорил, что до октября команду будет лихорадить. Сейчас, во время перерыва на сборные, главный тренер «Балтики» подкрутит гайки и наладит взаимодействие частично нового коллектива.

«Родина» по-прежнему не может выиграть ни у кого, кроме... «Зенита»

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 18:30. Арена Химки (Химки)

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 20:45. РЖД Арена (Москва)

Два из пяти лидеров чемпионата в этом туре обошлись без очковых потерь, пусть победы и дались им непросто. Сегодня «Краснодар» в Оренбурге, «Динамо» в Ростове и ЦСКА в Каспийске постараются, чтобы для них перед перерывом в чемпионате все закончилось так же. А вчера те, кто в таблице ниже — «Родина» и «Рубин», «Локомотив» и «Крылья», — свели свои матчи вничью. Причем самарцы, стартовавшие в этом чемпионате с выездных ничьих с «Динамо» и ЦСКА и имевшие возможность во вторых таймах и вовсе выиграть, повторили тот же фокус и сейчас — ворота «Локомотива» на последних минутах спасла штанга.

Красно-зеленые, у которых Михаил Галактионов выпустил стартовый состав из 11 россиян, снова не смогли одержать домашнюю победу и показали, что до преодоления кризиса им еще далеко. Они по-прежнему в зоне стыков, а если сегодня «Акрон» вдруг надумает дома одержать над «Ахматом» первую победу в чемпионате, то «Локо» опустится на 14-е место. Да и единственная победа железнодорожников над «Балтикой» во многом случайная. Если бы в воротах локомотивцев был не Антон Митрюшкин, скорее всего, они шли бы в таблице еще ниже — капитан делает все от него зависящее.

На «Арене Химки» же колумбийский казанец Арройо красивейшим ударом сравнял счет в концовке и не позволил команде Хуана Диаса в первых девяти турах выиграть у кого-либо, кроме... «Зенита», причем в Санкт-Петербурге. Таковы парадоксы Российской премьер-лиги.