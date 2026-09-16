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«Едва не случился сердечный приступ, когда забил Угальде». Карседо и Василенко — после победы «Спартака»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Микеле Антонов
Корреспондент
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Что сказали главные тренеры.
Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.
16 сентября, 18:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Факел

«Спартак» на своем поле обыграл «Факел» в матче 9-го тура РПЛ — 1:0. Единственный гол в концовке забил Манфред Угальде — на 90+1-й минуте он замкнул подачу Пабло Солари после рикошета.

По окончании встречи главные тренеры Хуан Карлос Карседо и Олег Василенко ответили на вопросы журналистов.

Карседо: «Угальде — игрок матча»

— Кого бы вы назвали лучшим игроком матча сегодня?

— Я думаю, это Манфред. Он забил победный мяч.

— Почему не смогли забить раньше?

— У нас были моменты и в первом тайме, и во втором. Хорошо, что все так сложилось. Когда Угальде забил, со мной едва не случился сердечный приступ.

— В игре с «Ростовом» Барко был не вполне готов, по вашим словам. Насколько он был готов сегодня? Его выход был эмоциональным посылом команде?

— Нет, он мог сыграть и в прошлом матче, но мы вели в счете, не было необходимости его выпускать. Сегодня его появление на поле было запланировано на 45 или 30 минут.

— Что с Кристофером Мартинсом? Пропустил уже очень много.

— Он чувствует себя лучше. После международной паузы он и Литвинов присоединятся к команде. Руслан вообще мог уже сегодня быть в заявке. Но мы не хотели форсировать ситуацию. У Мартинса проблемы в паховой области. Но, надеюсь, через три недели все будет хорошо.

&laquo;Спартак&raquo; обыграл &laquo;Факел&raquo; в&nbsp;9-м туре РПЛ благодаря голу Манфреда Угальде.«Спартак» с трудом дожал «Факел». Помогло удаление арендованного у «Зенита» Бардачева

— Каковы ваши ощущения перед этим длинным перерывом на матчи сборных?

— Для нас очень важно было завершить этот отрезок победой. Можно было сыграть лучше, особенно в первом тайме. В таких матчах на первый план выходят эмоции.

— Почему решили внести изменения в победный состав матча с «Ростовом»? Выпустили Даку, посадив на лавку Параду.

— Мы думали, оставлять ли состав без изменений. Я был очень доволен составом прошлого матча. Сегодня что-то не получалось. Но замены — выход Пруцева, Барко и Дмитриева — помогли нам. Хорошо, что они были готовы.

— Нет ли у вас идеи попросить Даку не ездить в сборную в эту паузу?

— Нет, такой просьбы не было. Он поедет в сборную. Думаю, это может пойти ему на пользу — смена обстановки. Все идет нормально, Даку адаптируется. Он уже давно доказал свой уровень в РПЛ. Это очень сильный футболист.

— У «Спартака» были проблемы со взломом «автобуса» «Оренбурга» и «Факела». Есть ли у вас секрет, как вскрывать такую оборону в будущем?

— Ну, такие проблемы есть не только у «Спартака», когда гостевая команда садится в низкий блок. Тут нужны спокойствие и реализация тех моментов, что ты создаешь. При этом я понимаю соперников, их план, что они делают. Я сказал их тренеру, что «Факел» заслуживал большего в плане набора очков. Не только сегодня, но и вообще по сезону.

— Какой матч вы назвали бы самым важным в первой части сезона?

— Я бы сказал, что игра с «Зенитом». Она была очень эмоциональной и важной для болельщиков и для команды. Но очки мы считаем в мае. И при подсчете эти три очка будут так же важны, как и сегодняшние с «Факелом».

Василенко: «Не хочу, чтобы чувство вины навалилось на Бардачева»

— Матч сложный, — начал Василенко. — Понятно, что соперник квалифицированный. Обидно получать удаление, глупое на мой взгляд. И пропускать гол на последней минуте. В нашей ситуации, будь счет 0:0, мы были бы довольны. История неприятная.

— Вы назвали удаление глупым. Как бы описали поведение удалившегося Бардачева?

— Я уже все сказал в раздевалке. Надо всегда контролировать свои эмоции. Побеждают те команды, которые до конца сохраняют концентрацию. В РПЛ это особенно заметно. Ты должен всегда сохранять хладнокровие.

— А он как-то это объяснил?

— Я не просил об этом. Он сам все понимает. Я не хочу, чтобы еще чувство вины на него навалилось. Хороший парень, хороший игрок. В сборную вызывается. Но надо немножко хладнокровия.

— «Факел» пропустил много мячей на последних минутах. Это невезение?

— Нет. Ну какое тут везение, невезение? Это как раз потеря концентрации на долю секунды. Ты потерял ее — дал подать, потерял мяч... Это мастерство, наверное. В футболе не работает везение. Важно вот эти вещи соблюдать.

— По игре «Факел» не видится безнадежным аутсайдером. Как вы оцените старт сезона?

— Я предупредил ребят, что у нас нет возможности для усиления. Время на адаптацию прошло. Жаль, что адаптация прошла ценой ошибок — это плохо.

О негативе уже сказал, его и так хватает. Я не смотрю в таблицу. Если еще и это сделать — совсем будет печаль. Концентрируюсь на том, что нужно сделать. На тренировке, на поле. Надо оттачивать это и переводить в результат. Есть неплохие моменты, есть хорошие матчи. Но не хватает стабильности.

&laquo;Факел&raquo; и &laquo;Балтика&raquo; сыграли вничью в&nbsp;матче 8-го тура РПЛ 12&nbsp;сентября.«Факел» все еще без побед в сезоне. «Балтика» спаслась с 0:2 в Воронеже, сравняв с пенальти в самой концовке

— Насколько важна сегодня была для вас поддержка Ираклия Квеквескири?

— Ираклий для нас значимая фигура. Он прошел с нами большой и долгий путь. Нам очень приятно, что он сегодня был с командой. Мы это ценим. В Воронеже особая атмосфера в среде болельщиков и команды.

— Кого бы вы на месте Валерия Карпина вызвали в сборную России из «Факела»?

— Валерий Георгиевич без меня прекрасно знает, кого нужно вызывать. В молодежную сборную вызвали Бардачева. И если бы спросили мое мнение, я именно его бы и порекомендовал в главную команду страны. Он, несмотря на молодость, очень хороший футболист.

Хочу сказать спасибо большое «Спартаку» и болельщикам за гостеприимство. И хочу поблагодарить наших болельщиков, которые были сегодня на стадионе. Для нас это важно. Мы это видим. Это придает сил команде.

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Хуан Карлос Карседо
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Олег Василенко
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
4
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
5
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
14
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
15
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел 1 : 0
16.09 18:30 Родина – Рубин 1 : 1
16.09 20:45 Балтика – Зенит 2 : 3
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов 1 : 1
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 4
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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