«Едва не случился сердечный приступ, когда забил Угальде». Карседо и Василенко — после победы «Спартака»
«Спартак» на своем поле обыграл «Факел» в матче 9-го тура РПЛ — 1:0. Единственный гол в концовке забил Манфред Угальде — на 90+1-й минуте он замкнул подачу Пабло Солари после рикошета.
По окончании встречи главные тренеры Хуан Карлос Карседо и Олег Василенко ответили на вопросы журналистов.
Карседо: «Угальде — игрок матча»
— Кого бы вы назвали лучшим игроком матча сегодня?
— Я думаю, это Манфред. Он забил победный мяч.
— Почему не смогли забить раньше?
— У нас были моменты и в первом тайме, и во втором. Хорошо, что все так сложилось. Когда Угальде забил, со мной едва не случился сердечный приступ.
— В игре с «Ростовом» Барко был не вполне готов, по вашим словам. Насколько он был готов сегодня? Его выход был эмоциональным посылом команде?
— Нет, он мог сыграть и в прошлом матче, но мы вели в счете, не было необходимости его выпускать. Сегодня его появление на поле было запланировано на 45 или 30 минут.
— Что с Кристофером Мартинсом? Пропустил уже очень много.
— Он чувствует себя лучше. После международной паузы он и Литвинов присоединятся к команде. Руслан вообще мог уже сегодня быть в заявке. Но мы не хотели форсировать ситуацию. У Мартинса проблемы в паховой области. Но, надеюсь, через три недели все будет хорошо.
— Каковы ваши ощущения перед этим длинным перерывом на матчи сборных?
— Для нас очень важно было завершить этот отрезок победой. Можно было сыграть лучше, особенно в первом тайме. В таких матчах на первый план выходят эмоции.
— Почему решили внести изменения в победный состав матча с «Ростовом»? Выпустили Даку, посадив на лавку Параду.
— Мы думали, оставлять ли состав без изменений. Я был очень доволен составом прошлого матча. Сегодня что-то не получалось. Но замены — выход Пруцева, Барко и Дмитриева — помогли нам. Хорошо, что они были готовы.
— Нет ли у вас идеи попросить Даку не ездить в сборную в эту паузу?
— Нет, такой просьбы не было. Он поедет в сборную. Думаю, это может пойти ему на пользу — смена обстановки. Все идет нормально, Даку адаптируется. Он уже давно доказал свой уровень в РПЛ. Это очень сильный футболист.
— У «Спартака» были проблемы со взломом «автобуса» «Оренбурга» и «Факела». Есть ли у вас секрет, как вскрывать такую оборону в будущем?
— Ну, такие проблемы есть не только у «Спартака», когда гостевая команда садится в низкий блок. Тут нужны спокойствие и реализация тех моментов, что ты создаешь. При этом я понимаю соперников, их план, что они делают. Я сказал их тренеру, что «Факел» заслуживал большего в плане набора очков. Не только сегодня, но и вообще по сезону.
— Какой матч вы назвали бы самым важным в первой части сезона?
— Я бы сказал, что игра с «Зенитом». Она была очень эмоциональной и важной для болельщиков и для команды. Но очки мы считаем в мае. И при подсчете эти три очка будут так же важны, как и сегодняшние с «Факелом».
Василенко: «Не хочу, чтобы чувство вины навалилось на Бардачева»
— Матч сложный, — начал Василенко. — Понятно, что соперник квалифицированный. Обидно получать удаление, глупое на мой взгляд. И пропускать гол на последней минуте. В нашей ситуации, будь счет 0:0, мы были бы довольны. История неприятная.
— Вы назвали удаление глупым. Как бы описали поведение удалившегося Бардачева?
— Я уже все сказал в раздевалке. Надо всегда контролировать свои эмоции. Побеждают те команды, которые до конца сохраняют концентрацию. В РПЛ это особенно заметно. Ты должен всегда сохранять хладнокровие.
— А он как-то это объяснил?
— Я не просил об этом. Он сам все понимает. Я не хочу, чтобы еще чувство вины на него навалилось. Хороший парень, хороший игрок. В сборную вызывается. Но надо немножко хладнокровия.
— «Факел» пропустил много мячей на последних минутах. Это невезение?
— Нет. Ну какое тут везение, невезение? Это как раз потеря концентрации на долю секунды. Ты потерял ее — дал подать, потерял мяч... Это мастерство, наверное. В футболе не работает везение. Важно вот эти вещи соблюдать.
— По игре «Факел» не видится безнадежным аутсайдером. Как вы оцените старт сезона?
— Я предупредил ребят, что у нас нет возможности для усиления. Время на адаптацию прошло. Жаль, что адаптация прошла ценой ошибок — это плохо.
О негативе уже сказал, его и так хватает. Я не смотрю в таблицу. Если еще и это сделать — совсем будет печаль. Концентрируюсь на том, что нужно сделать. На тренировке, на поле. Надо оттачивать это и переводить в результат. Есть неплохие моменты, есть хорошие матчи. Но не хватает стабильности.
— Насколько важна сегодня была для вас поддержка Ираклия Квеквескири?
— Ираклий для нас значимая фигура. Он прошел с нами большой и долгий путь. Нам очень приятно, что он сегодня был с командой. Мы это ценим. В Воронеже особая атмосфера в среде болельщиков и команды.
— Кого бы вы на месте Валерия Карпина вызвали в сборную России из «Факела»?
— Валерий Георгиевич без меня прекрасно знает, кого нужно вызывать. В молодежную сборную вызвали Бардачева. И если бы спросили мое мнение, я именно его бы и порекомендовал в главную команду страны. Он, несмотря на молодость, очень хороший футболист.
Хочу сказать спасибо большое «Спартаку» и болельщикам за гостеприимство. И хочу поблагодарить наших болельщиков, которые были сегодня на стадионе. Для нас это важно. Мы это видим. Это придает сил команде.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|6
|2
|0
|14-7
|20
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
4
|Динамо
|8
|5
|1
|2
|11-8
|16
|
5
|ЦСКА
|8
|4
|4
|0
|12-8
|16
|
6
|Динамо Мх
|8
|4
|0
|4
|14-13
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|8
|2
|4
|2
|13-11
|10
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-14
|8
|
12
|Оренбург
|8
|1
|5
|2
|7-10
|8
|
13
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
14
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
15
|Акрон
|8
|0
|5
|3
|9-18
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|16.09
|18:30
|Спартак – Факел
|1 : 0
|16.09
|18:30
|Родина – Рубин
|1 : 1
|16.09
|20:45
|Балтика – Зенит
|2 : 3
|16.09
|20:45
|Локомотив – Крылья Советов
|1 : 1
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
|18:30
|Ростов – Динамо
|- : -
|17.09
|18:30
|Акрон – Ахмат
|- : -
|17.09
|20:45
|Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|4
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0