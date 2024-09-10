Неймар год без футбола. Чем он занимался все это время и когда ждать возвращения?

Бразилец активно путешествует по миру.

Почему Неймар восстанавливается так долго

Тренд на переселение европейских суперзвезд в Саудовскую Аравию запустил Криштиану Роналду. После его трансфера в «Аль-Наср» начался бум — почти каждый день появляются слухи, которые связывают с этой страной того или другого топа.

Роналду потеет и старается, но получает только индивидуальные награды. А вот Неймар на Ближнем Востоке отыграл пять матчей, порвал крестообразную связку колена, повредил мениск и восстанавливается уже почти год. Зато медаль за чемпионство получил.

«Аль-Хиляль» завоевал всевозможные трофеи без Неймара. Футбольная общественность, правда, переживала не за его клуб, а за сборную — бразилец все-таки лучший бомбардир «Селесао» за всю историю (да, он уже обошел Пеле) и был просто обязан стать ведущим игроком на Кубке Америки в 2024-м. Не судьба.

Врачи в сборной сразу сказали, что Неймару следует основательно заняться восстановлением. Поэтому он и пропустил летний турнир. Порой футболистам удается вернуться в течение полугода после подобных травм. Но сейчас врачи настаивают на полном восстановлении, чтобы снизить вероятность рецидива. Например, Гави вернется на поле только спустя год после тех же «крестов» и травмы мениска, такие же сроки рисуют для поломавшегося 17-летнего таланта Берналя. Что уж говорить о ветеране Неймаре, которому уже 32.

В последний раз он выходил на поле в октябре 2023-го. И, по последним данным, восстановление идет не по плану — Неймару понадобится еще два месяца, чтобы получить одобрение врачей на участие в матчах.

Фото Global Look Press

Лишний вес, круизный лайнер, трансферные сплетни

Неймар уже год как в Саудовской Аравии, но успел отыграть за «Аль-Хиляль» всего пять матчей — три в чемпионате и два в азиатской Лиге чемпионов. Забил один гол и отдал три результативные передачи. Ну а потом случилась беда: в игре со сборной Уругвая бразилец получил одну из самых ужасных травм в современном футболе — разрыв «крестов» вместе с повреждением мениска. Операцию провели очень быстро, но, как мы уже сказали выше, врачи в сборной посоветовали Неймару не форсировать возвращение.

Стоит отдать Неймару должное — после операции он регулярно выкладывал видео со своей восстановительной работой. В роликах врачи сгибают ему ноги, отчего он кричит от боли. Видимо, это такая форма лечебной физкультуры.

После нескольких жутких роликов Неймар на какое-то время пропал из инфополя. Но ненадолго — уже в самом начале зимы он вляпался в скандал. Бразилец расстался со своей девушкой Бруной Бьянкарди после того, как в Сеть попали его переписки с моделью из OnlyFans. Правда, прошлым летом в СМИ попадала другая история: якобы Бьянкарди разрешает ему изменять, но «при определенных условиях». Видимо, переписки в договор не входили.

Как можно догадаться, Неймар все это время оставался в Бразилии. Футболист не терял времени зря и решил вложить огромную зарплату в собственный бизнес. Бразилец запустил круизный лайнер по маршруту Сан-Паулу — Рио-де-Жанейро — Сан-Паулу, пассажирам удовольствие стоило от одной до шести тысяч евро. За такую «скромную» сумму Неймар предлагал непрекращающееся веселье — вечеринки, казино и личные встречи.

Еще через месяц Неймар снова взбудоражил бразильские медиа появлением на публике, когда пришел на вечеринку по случаю дня рождения легендарного Ромарио. На фотографиях с мероприятия он совсем не походил на футболиста — лицо явно округлилось, а под футболкой просматривался увеличившийся живот.

Само собой, Неймар не терял связь с «Аль-Хилялем» — тренировался на базе и посещал публичные мероприятия. Правда, комментарии под роликом атаковали удивленные фанаты — им показалось, что футболист и правда набрал в весе. В ответ на это сам Неймар опубликовал видео, в котором пытался доказать, что у него все еще просматривается пресс (хотя заметно, что это совсем не так).

Фото Соцсети

Был и еще один любопытный эпизод. В начале года гремело дело Дани Алвеса — экс-игрока «Барселоны» приговорили к четырем с половиной годам заключения по делу о сексуальном насилии. Ходили слухи, что Неймар — один из немногих, кто продолжал поддерживать связи с Алвесом, а потом вообще появилась информация, что именно он (или его отец) заплатил за Дани залог в миллион евро. Сам Неймар заявил, что это был не он. В итоге медиа сошлись на том, что деньги нашлись у какого-то бразильского журнала.

В апреле 2024-го Неймар снова тусовался в Бразилии — посетил матч родного «Сантоса». Бразильский UOL сообщал, что футболист зашел в раздевалку и заявил игрокам о том, что скоро вернется.

Кстати, о трансферах. За прошедший год Неймара десятки раз связывали с возвращениями и переходами — говорили, что его возьмет в аренду «Барселона», потом уверяли, что он вот-вот подпишется с «Интер Майами». Ну и камбэка в «Сантос» тоже никто не исключал.

В США Неймар тоже успел побывать, и, к слову, приезжал он как раз в Майами. Там он посмотрел матч бейсбольного «Майами Марлинс» (и даже сделал символический первый бросок), а потом сходил на ужин с Дэвидом Бекхэмом. Босс клуба, где сейчас играют друзья Нея, выложил совместное фото с бразильцем и подписал его так: «Добро пожаловать, мой друг (только на ужин)», а Неймар ответил: «Спасибо, босс».

Слухи про переход в «Интер» регулярно вбрасывает сам Неймар: как-то поделился, что Суарес и Месси ему много рассказывали про жизнь в США. Информация о переходе в «Барсу» тоже появилась не на пустом месте — там у него живет сын, с которым отцу наверняка хотелось бы видеться чаще.

Один матч Неймара обходится «Аль-Хилялю» в сумасшедшую сумму

«Аль-Хиляль» при всех имиджевых плюсах от подписания суперзвезды в плане спортивной составляющей пока не получил от Неймара почти ничего. Год назад клуб заплатил «ПСЖ» 90 миллионов евро, а самому бразильцу положил двухлетний контракт с зарплатой 100 миллионов в год. Получается, что каждый матч Неймара обошелся саудовскому клубу в 33,3 миллиона евро. Просто взрыв мозга.

На популярном ресурсе Capology контракт Неймара отмечен как «подтвержденный» — то есть этим цифрам можно доверять. Так что бразилец реально заработал уже 100 миллионов евро за последний год. Хотя складывается впечатление, что он чаще был в Бразилии, чем на тренировочной базе.

Вряд ли Неймар сменит клуб в ближайшее время — ему просто уже не предложат условия, хотя бы близкие к нынешним. Контракт истекает летом 2025-го — там и посмотрим, кто решит подобрать суперзвезду, для которой футбол в последнее время отошел на второй план.

Возможно, что-то изменится зимой — тогда у Неймара будет оставаться всего полгода по контракту, а в США и Бразилии начнется межсезонье. Может, кому-то и удастся его переманить — есть надежда, что еще получится увидеть легендарное трио МСН в «Интер Майами». Хотя если Неймар вернется в «Сантос» — это тоже будет очень красивая история.