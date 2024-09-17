Адриен Рабьо из-за мамы перешел в «Марсель». Раньше он обещал никогда не играть за этот клуб

Француз вновь в центре скандала.

Что случилось?

29-летний экс-футболист «ПСЖ» и «Ювентуса» Адриен Рабьо переходит в «Марсель». Полузащитику осталось успешно пройти медосмотр, и тогда контракт будет подписан — об этом сообщил сам французский клуб.

«Марсель» объявляет о достижении принципиальной договоренности с Адриеном Рабьо о переходе полузащитника сборной Франции в клуб. Игрок подпишет контракт с «ОМ» по результатам медицинского обследования», — сказано в официальном обращении провансальцев.

Фото Global Look Press

Рабьо говорил, что никогда не перейдет в «Марсель»

Переход Рабьо в «Марсель» получился скандальным, потому что Адриен два года занимался в академии «ПСЖ» и играл за парижский клуб — главного врага провансальского клуба во французском футболе.

Рабьо даже участвовал в противостоянии — в 2016 году в интервью газете La Provance он заявлял, что никогда не перейдет в стан заклятого соперника: «Это невозможно. Я подумал, что это какая-то шутка. Для меня немыслимо играть в «Марселе».

Впрочем, фанаты клуба вроде бы не в обиде. Когда Рабьо прибыл в город на подписание контракта, футболиста встретила толпа из нескольких сотен болельщиков — они скандировали фамилию Рабьо и кричали оскорбления в адрес Парижа.

Фото Global Look Press

У Рабьо были другие варианты. Вмешалась мама

Адриен мог и не попадать в столь неловкое положение — на опытного полузащитника, выступавшего в «Ювентусе», был высокий спрос. Пресса писала об «Аль-Насре», «Барселоне», «Милане» и «Галатасарае». «Старая синьора», за которую Адриен играл ранее, тоже предлагала футболисту новый контракт.

При этом, по данным итальянской прессы, у Рабьо были очень высокие запросы — подписной бонус в размере 15 миллионов евро, зарплата 10 миллионов евро и комиссионные его агенту. Которым, кстати, является его мама, Вероник Рабьо.

Она давно известна в европейском футболе как очень жесткая и немного странная женщина, которая любит вмешиваться в карьеру своего сына. Так, широко известно, как она отказалась продлить контракт сына с «ПСЖ» и вынудила того полгода (!) сидеть вне заявки ради хорошего соглашения с «Ювентусом».

Когда Адриен был юн, она тоже чудила — не пустила того на турнир в Катар с Карло Анчелотти, потому что ей не разрешили поехать вместе с сыном. В то время она вообще всегда ссорилась с тренерами, если те не пускали ее на занятия.

Этим летом Вероник осталась верна себе. Издание RMC Sport сообщило историю: Рабьо мог перейти в «Атлетико», но мадридцы отказались от трансфера после того, как мама футболиста начала рассказывать спортивному директору клуба, где лучше всего использовать Адриена. Это в «Атлетико» посчитали излишним.

Рабьо — игрок сборной Франции. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро. За карьеру в «ПСЖ» и «Ювентусе» Адриен сыграл в общей сложности 440 матчей, забил 45 мячей и отдал 34 голевые передачи.