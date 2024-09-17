Адриен Рабьо из-за мамы перешел в «Марсель». Раньше он обещал никогда не играть за этот клуб
Что случилось?
29-летний экс-футболист «ПСЖ» и «Ювентуса» Адриен Рабьо переходит в «Марсель». Полузащитику осталось успешно пройти медосмотр, и тогда контракт будет подписан — об этом сообщил сам французский клуб.
«Марсель» объявляет о достижении принципиальной договоренности с Адриеном Рабьо о переходе полузащитника сборной Франции в клуб. Игрок подпишет контракт с «ОМ» по результатам медицинского обследования», — сказано в официальном обращении провансальцев.
Рабьо говорил, что никогда не перейдет в «Марсель»
Переход Рабьо в «Марсель» получился скандальным, потому что Адриен два года занимался в академии «ПСЖ» и играл за парижский клуб — главного врага провансальского клуба во французском футболе.
Рабьо даже участвовал в противостоянии — в 2016 году в интервью газете La Provance он заявлял, что никогда не перейдет в стан заклятого соперника: «Это невозможно. Я подумал, что это какая-то шутка. Для меня немыслимо играть в «Марселе».
Впрочем, фанаты клуба вроде бы не в обиде. Когда Рабьо прибыл в город на подписание контракта, футболиста встретила толпа из нескольких сотен болельщиков — они скандировали фамилию Рабьо и кричали оскорбления в адрес Парижа.
У Рабьо были другие варианты. Вмешалась мама
Адриен мог и не попадать в столь неловкое положение — на опытного полузащитника, выступавшего в «Ювентусе», был высокий спрос. Пресса писала об «Аль-Насре», «Барселоне», «Милане» и «Галатасарае». «Старая синьора», за которую Адриен играл ранее, тоже предлагала футболисту новый контракт.
При этом, по данным итальянской прессы, у Рабьо были очень высокие запросы — подписной бонус в размере 15 миллионов евро, зарплата 10 миллионов евро и комиссионные его агенту. Которым, кстати, является его мама, Вероник Рабьо.
Она давно известна в европейском футболе как очень жесткая и немного странная женщина, которая любит вмешиваться в карьеру своего сына. Так, широко известно, как она отказалась продлить контракт сына с «ПСЖ» и вынудила того полгода (!) сидеть вне заявки ради хорошего соглашения с «Ювентусом».
Когда Адриен был юн, она тоже чудила — не пустила того на турнир в Катар с Карло Анчелотти, потому что ей не разрешили поехать вместе с сыном. В то время она вообще всегда ссорилась с тренерами, если те не пускали ее на занятия.
Этим летом Вероник осталась верна себе. Издание RMC Sport сообщило историю: Рабьо мог перейти в «Атлетико», но мадридцы отказались от трансфера после того, как мама футболиста начала рассказывать спортивному директору клуба, где лучше всего использовать Адриена. Это в «Атлетико» посчитали излишним.
Рабьо — игрок сборной Франции. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро. За карьеру в «ПСЖ» и «Ювентусе» Адриен сыграл в общей сложности 440 матчей, забил 45 мячей и отдал 34 голевые передачи.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|4
|4
|0
|0
|16-3
|12
|
2
|Марсель
|4
|3
|1
|0
|12-4
|10
|
3
|Монако
|4
|3
|1
|0
|7-1
|10
|
4
|Ланс
|4
|2
|2
|0
|4-1
|8
|
5
|Нант
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Реймс
|4
|2
|1
|1
|6-6
|7
|
7
|Ренн
|4
|2
|0
|2
|8-5
|6
|
8
|Лилль
|4
|2
|0
|2
|5-4
|6
|
9
|Гавр
|4
|2
|0
|2
|6-7
|6
|
10
|Страсбур
|4
|1
|2
|1
|8-7
|5
|
11
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
12
|Ницца
|4
|1
|1
|2
|6-6
|4
|
13
|Лион
|4
|1
|1
|2
|4-8
|4
|
14
|Брест
|4
|1
|0
|3
|6-10
|3
|
15
|Осер
|4
|1
|0
|3
|3-9
|3
|
16
|Сент-Этьен
|4
|1
|0
|3
|1-7
|3
|
17
|Анже
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
18
|Монпелье
|4
|0
|1
|3
|2-13
|1
|20.09
|21:45
|
Ницца – Сент-Этьен
|- : -
|21.09
|18:00
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|21.09
|20:00
|
Ренн – Ланс
|- : -
|21.09
|22:00
|
Реймс – ПСЖ
|- : -
|22.09
|16:00
|
Монако – Гавр
|- : -
|22.09
|18:00
|
Анже – Нант
|- : -
|22.09
|18:00
|
Брест – Тулуза
|- : -
|22.09
|18:00
|
Монпелье – Осер
|- : -
|22.09
|21:45
|
Лион – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|4
|
|
Шави Бабика
Тулуза
|3
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Амин Харит
Марсель
|3
|
|
Кристофер Опери
Гавр
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Франк Магри
Тулуза
|3
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|3
|1
|0