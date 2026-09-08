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Артем Сокол: интервью защитника Родины — о провале со Спартаком, Норвегии и игре против ста детей

«Выиграл бы в матче против ста женщин!» Интервью Артема Сокола из «Родины»

Микеле Антонов
Корреспондент
Защитник «Родины» Артем Сокол.
Фото ФК «Родина»
«СЭ» поговорил с самым медийным футболистом РПЛ.

Защитник «Родины» Артем Сокол становится самым медийным футболистом чемпионата России. Он один из немногих футболистов, который подробно снимает и рассказывает о каждом своем шаге в соцсетях — и даже сам монтирует видео.

После поражения от «Спартака» в матче 3-го тура группового этапа FONBET Кубка России (1:3) Сокол не стал прятаться от камер и микрофонов. В интервью «СЭ» он рассказал о провале с красно-белыми, Норвегии и игре против ста детей.

«В Норвегии не чувствовал мандража»

— Артем, ты воспитанник «Спартака», поэтому матч против красно-белых для тебя наверняка был особенным...

— Понятно, что мы проиграли, но, когда я уходил на замену, счет был 1:1. Может, не угадали с тактикой, но по ощущениям мы хорошо провели матч. Опять же, при таком счете это неправильно говорить, но «Спартак» есть «Спартак»...

— Что скажешь про гол Солари?

— Там офсайда не было? Долго чертили? Опять линейки не было? (Улыбается.) Первое место по красоте — однозначно. Гол космический какой-то... Прям как Ван Перси. Солари — Ван Перси!

Если серьезно, то в первом тайме мы действовали неплохо. Думаю, будем прибавлять от матча к матчу. Единственная проблема — во вторых таймах мы встаем. В этот раз опять так вышло. Много проигрывали в единоборствах. Не знаю, это проблемы с физикой или что-то другое, но такая проблема есть.

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— Испытывал ли ты какой-то особый мандраж перед игрой?

— Честно, в последнее время я просто кайфую от любого матча. Рад, что вернулся в Премьер-лигу. Выхожу на поле — и у меня мурашки. Благодарю Бога за то, что могу играть на таких стадионах. Поэтому от каждого матча стараюсь взять по максимуму.

— Ты играл в Норвегии. Насколько сильно отличается атмосфера?

— Там я вообще не чувствовал мандража. Как будто другой мир — от меня никто ничего не ждал. Просто выходил и играл. Травмы были, конечно, но в тех матчах, что я провел, — ноль давления. Здесь я к этому потихоньку прихожу. Мандража уже нет, есть небольшое стартовое волнение, но не более.

Данил Круговой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Круговой выкладывает мем — и уже 100 тысяч просмотров»

— У тебя суперблог. Снимал что-то на «Спартаке»?

— Да, попросил, чтобы меня подсняли. Знаешь, когда меня меняли, казалось, что мы сможем забить! Но потом как-то все посыпалось... На проигранных матчах делать контент, наверное, не очень, но я себе сказал, что буду подходить к журналистам после каждой игры — даже неудачной — и делать видео.

— Хочешь стать самым медийным футболистом сезона?

— Цель не такая...

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— Нужно обогнать Кругового!

— У него один мем — и уже 100 тысяч просмотров. А мне надо смонтировать, озвучить, пятьсот видео наснимать. В общем, они не парятся, а я сам монтирую, когда клубный монтажер не успевает.

— В некоторых клубах ограничивают футболистам ведение соцсетей. У тебя такое было?

— Нет, в «Родине» относятся максимально лояльно. А в других клубах, думаю, могут что-то сказать. У нас очень открытый клуб. В Туле, например, относились аккуратно — интервью даешь, а они не выходят, особенно после поражений. Здесь такого нет, за это большое спасибо. Мне нравится, что я делаю и что другим это тоже нравится.

Теперь бывает, что узнают! Пришел как-то в свою любимую кофейню, а мне девочки на кассе подарили три упаковки [кофе] - кайфанул с женой. Все думают, что мы очень закрытые, к нам нельзя подойти пообщаться. Наоборот, мы открытые. Футболисты — нормальные ребята.

Фото ФК «Родина»

«Обожаю детей! Их человек 500, пытаются отобрать мяч...»

— Вратарь Волков говорил, что потенциал «Родины» — Лига чемпионов.

— Это вырвано из контекста. Потенциал клуба с таким владельцем и бэкграундом — наверное, да. Но в будущем! Если владелец захочет и если нас допустят, то «Родина» будет играть в Лиге чемпионов.

— Он говорил, что вы попадете в топ-24 и будете вторыми после «Реала».

— Не слышал такого. Красавчик, интересно.

— Ты сказал, что тебя все чаще узнают. Были забавные случаи? Может, путали имя?

— Раньше часто называли Артем Соколов. Сейчас уже нет — я Артем Сокол. А узнают чаще всего на коробке, где играют дети. Орут: «Сокол, Сокол!»

Детей я обожаю. Особенно играть с ними во дворе: их человек пятьсот, такое ощущение, пытаются мяч отобрать. Это как Пеле учился в футбол играть, то же самое!

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— Или как «Барселона» с Серхио Бускетсом и другими игроками устраивала матч против ста детей.

— Я видел, Янник Боласи играл против женской команды: возил на фланге и забивал гол против ста женщин.

— Хотел бы так?

— Прикольно, мне кажется.

— Ты бы выиграл у ста женщин?

— Сто процентов вообще! Мы как-то ездили на мастер-класс, играли против ста детей — я, Иван Кузьмичев и три тренера. Дети выиграли, конечно, куда нам против ста? Без шансов. Но было прикольно.

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Артем Сокол
РПЛ
ФК Родина
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Динамо 7 4 1 2 10-8 13
4
 Спартак 7 4 1 2 12-7 13
5
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
6
 Динамо Мх 7 4 0 3 12-10 12
7
 Балтика 7 3 1 3 10-7 10
8
 Рубин 7 2 4 1 10-9 10
9
 Оренбург 7 1 5 1 7-9 8
10
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
11
 Ахмат 7 1 4 2 10-9 7
12
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
13
 Локомотив 7 1 3 3 6-8 6
14
 Родина 7 1 1 5 8-19 4
15
 Акрон 7 0 4 3 8-17 4
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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11.09 18:00 Крылья Советов – Родина - : -
12.09 14:00 Факел – Балтика - : -
12.09 16:15 Зенит – Локомотив - : -
12.09 18:30 Динамо – Оренбург - : -
12.09 20:45 ЦСКА – Рубин - : -
13.09 14:30 Ахмат – Динамо Мх - : -
13.09 17:00 Спартак – Ростов - : -
13.09 19:30 Краснодар – Акрон - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 6 1 1
Герман Онугха
Герман Онугха

Родина

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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