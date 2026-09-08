«Выиграл бы в матче против ста женщин!» Интервью Артема Сокола из «Родины»
Защитник «Родины» Артем Сокол становится самым медийным футболистом чемпионата России. Он один из немногих футболистов, который подробно снимает и рассказывает о каждом своем шаге в соцсетях — и даже сам монтирует видео.
После поражения от «Спартака» в матче 3-го тура группового этапа FONBET Кубка России (1:3) Сокол не стал прятаться от камер и микрофонов. В интервью «СЭ» он рассказал о провале с красно-белыми, Норвегии и игре против ста детей.
«В Норвегии не чувствовал мандража»
— Артем, ты воспитанник «Спартака», поэтому матч против красно-белых для тебя наверняка был особенным...
— Понятно, что мы проиграли, но, когда я уходил на замену, счет был 1:1. Может, не угадали с тактикой, но по ощущениям мы хорошо провели матч. Опять же, при таком счете это неправильно говорить, но «Спартак» есть «Спартак»...
— Что скажешь про гол Солари?
— Там офсайда не было? Долго чертили? Опять линейки не было? (Улыбается.) Первое место по красоте — однозначно. Гол космический какой-то... Прям как Ван Перси. Солари — Ван Перси!
Если серьезно, то в первом тайме мы действовали неплохо. Думаю, будем прибавлять от матча к матчу. Единственная проблема — во вторых таймах мы встаем. В этот раз опять так вышло. Много проигрывали в единоборствах. Не знаю, это проблемы с физикой или что-то другое, но такая проблема есть.
— Испытывал ли ты какой-то особый мандраж перед игрой?
— Честно, в последнее время я просто кайфую от любого матча. Рад, что вернулся в Премьер-лигу. Выхожу на поле — и у меня мурашки. Благодарю Бога за то, что могу играть на таких стадионах. Поэтому от каждого матча стараюсь взять по максимуму.
— Ты играл в Норвегии. Насколько сильно отличается атмосфера?
— Там я вообще не чувствовал мандража. Как будто другой мир — от меня никто ничего не ждал. Просто выходил и играл. Травмы были, конечно, но в тех матчах, что я провел, — ноль давления. Здесь я к этому потихоньку прихожу. Мандража уже нет, есть небольшое стартовое волнение, но не более.
«Круговой выкладывает мем — и уже 100 тысяч просмотров»
— У тебя суперблог. Снимал что-то на «Спартаке»?
— Да, попросил, чтобы меня подсняли. Знаешь, когда меня меняли, казалось, что мы сможем забить! Но потом как-то все посыпалось... На проигранных матчах делать контент, наверное, не очень, но я себе сказал, что буду подходить к журналистам после каждой игры — даже неудачной — и делать видео.
— Хочешь стать самым медийным футболистом сезона?
— Цель не такая...
— Нужно обогнать Кругового!
— У него один мем — и уже 100 тысяч просмотров. А мне надо смонтировать, озвучить, пятьсот видео наснимать. В общем, они не парятся, а я сам монтирую, когда клубный монтажер не успевает.
— В некоторых клубах ограничивают футболистам ведение соцсетей. У тебя такое было?
— Нет, в «Родине» относятся максимально лояльно. А в других клубах, думаю, могут что-то сказать. У нас очень открытый клуб. В Туле, например, относились аккуратно — интервью даешь, а они не выходят, особенно после поражений. Здесь такого нет, за это большое спасибо. Мне нравится, что я делаю и что другим это тоже нравится.
Теперь бывает, что узнают! Пришел как-то в свою любимую кофейню, а мне девочки на кассе подарили три упаковки [кофе] - кайфанул с женой. Все думают, что мы очень закрытые, к нам нельзя подойти пообщаться. Наоборот, мы открытые. Футболисты — нормальные ребята.
«Обожаю детей! Их человек 500, пытаются отобрать мяч...»
— Вратарь Волков говорил, что потенциал «Родины» — Лига чемпионов.
— Это вырвано из контекста. Потенциал клуба с таким владельцем и бэкграундом — наверное, да. Но в будущем! Если владелец захочет и если нас допустят, то «Родина» будет играть в Лиге чемпионов.
— Он говорил, что вы попадете в топ-24 и будете вторыми после «Реала».
— Не слышал такого. Красавчик, интересно.
— Ты сказал, что тебя все чаще узнают. Были забавные случаи? Может, путали имя?
— Раньше часто называли Артем Соколов. Сейчас уже нет — я Артем Сокол. А узнают чаще всего на коробке, где играют дети. Орут: «Сокол, Сокол!»
Детей я обожаю. Особенно играть с ними во дворе: их человек пятьсот, такое ощущение, пытаются мяч отобрать. Это как Пеле учился в футбол играть, то же самое!
— Или как «Барселона» с Серхио Бускетсом и другими игроками устраивала матч против ста детей.
— Я видел, Янник Боласи играл против женской команды: возил на фланге и забивал гол против ста женщин.
— Хотел бы так?
— Прикольно, мне кажется.
— Ты бы выиграл у ста женщин?
— Сто процентов вообще! Мы как-то ездили на мастер-класс, играли против ста детей — я, Иван Кузьмичев и три тренера. Дети выиграли, конечно, куда нам против ста? Без шансов. Но было прикольно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|6
|1
|0
|13-6
|19
|
2
|ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|11-7
|15
|
3
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|
4
|Спартак
|7
|4
|1
|2
|12-7
|13
|
5
|Зенит
|7
|4
|0
|3
|14-6
|12
|
6
|Динамо Мх
|7
|4
|0
|3
|12-10
|12
|
7
|Балтика
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
8
|Рубин
|7
|2
|4
|1
|10-9
|10
|
9
|Оренбург
|7
|1
|5
|1
|7-9
|8
|
10
|Ростов
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
11
|Ахмат
|7
|1
|4
|2
|10-9
|7
|
12
|Крылья Советов
|7
|1
|4
|2
|10-12
|7
|
13
|Локомотив
|7
|1
|3
|3
|6-8
|6
|
14
|Родина
|7
|1
|1
|5
|8-19
|4
|
15
|Акрон
|7
|0
|4
|3
|8-17
|4
|
16
|Факел
|7
|0
|2
|5
|4-10
|2
|11.09
|18:00
|Крылья Советов – Родина
|- : -
|12.09
|14:00
|Факел – Балтика
|- : -
|12.09
|16:15
|Зенит – Локомотив
|- : -
|12.09
|18:30
|Динамо – Оренбург
|- : -
|12.09
|20:45
|ЦСКА – Рубин
|- : -
|13.09
|14:30
|Ахмат – Динамо Мх
|- : -
|13.09
|17:00
|Спартак – Ростов
|- : -
|13.09
|19:30
|Краснодар – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|6
|1
|1
|
|
Герман Онугха
Родина
|2
|1
|0
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0