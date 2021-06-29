Эксперименты Витории. «Спартак» проиграл первый матч под руководством португальца

Красно-белые со счетом 1:2 уступили бакинскому «Нефтчи».

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«Спартак» — «Нефтчи» — 1:2 (1:2)

Голы: Алескеров, 8 (0:1). Игнатов, 44 (1:1). Аррамис Соареш, 45+2 (1:2).

«Спартак»: Максименко (Ребров, 46), Ещенко (Гапонов, 46), Кутепов (Рассказов, 46), Айртон (Мельников, 65), Жиго (Литвинов, 65), Тимофеев (Умяров, 46), Глушенков (Мозес, 46), Игнатов (Ломовицкий, 46), Мирзов (Бакаев, 46), Хендрикс (Денисов, 65), Мелкадзе (Педро Роша, 46).

29 июня.

«Спартак» проиграл первый матч под руководством Руя Витории. Но результат матча здесь вторичен, если вообще важен. Гораздо важнее и интереснее, каким становится новый «Спартак».

Во-первых, португалец весь матч играл по схеме 4-2-3-1, не поменяв расстановку и после перерыва, чего вполне можно было ожидать. Расстановка в первом тайме была такой: Максименко — Ещенко, Жиго, Кутепов, Айртон — Тимофеев, Хендрикс — Глушенков, Игнатов, Мирзов — Мелкадзе. Хотелось бы сказать что-то о созидательной игре команды, однако ее ни до, ни после перерыва практически не было. Бакинцы выглядели гораздо сильнее функционально, что не могло не сказываться. Объяснил это после матча капитан «Нефтчи» Эмин Махмудов.

«У нас уже квалифкация Лиги чемпионов скоро — через неделю играем», — сказал экс-спартаковец, подошедший пообщаться с бывшими партнерами по команде Ильей Кутеповым, Артемом Ребровым, Артемом Тимофеевым. Азербайджанский клуб уже 7 июля стартует в Лиге чемпионов, а потому команда находится в гораздо лучших физических кондициях. Очень тепло Махмудов пообщался с массажистом «Спартака» Андреем Прончевым, вспомнив, сколько часов провел на массажном столе. «Ну зато ты-то вот еще играешь, а другие уже закончили», — отреагировал Прончев.

Махмудов получил в подарок спартаковскую майку и отправился готовиться к старту в ЛЧ. Ну а красно-белым, для которых сезон начнется 24 июля матчем в Казани, предстоит еще много работы. В частности, над прессингом. Руй Витория на протяжении всего матча не садился на скамейку. Да и зычный голос португальца все, кто смотрел трансляцию, думаю, прекрасно слышали. «Мирз, come on! Мелка, start working! Move move!» — слышалось над стадионом постоянно.

Однако самым популярным словом, которое Руй Витория произносил в этот вечер, было португальское ругательство, созвучное с русским «карамба». Получалось, повторюсь, у «Спартака» не так много, как хотелось бы. Гол в первом тайме, забитый Михаилом Игнатовым, стал скорее следствием грубой позиционной ошибки бакинцев на угловом — кажется, сам полузащитник «Спартака» не ожидал, что беспрепятственно сможет пробить.

Комбинационная же игра в атаке не получалась. Действовавший впереди в первом тайме Мелкадзе мяча не получал вообще и вынужден был часто опускаться ближе к центру поля, чтобы самому и выгрызать мяч, и тащить его вперед, и бить по воротам. Бакинцы старались встречать спартаковцев в момент приема мяча, из-за чего регулярно получали шансы на контратаки. В перерыве Витория сделал восемь замен. Из стартового состава на поле остались лишь Жиго, Айртон и Хендрикс.

Вышедший на позиции «десятки» вместо Игнатова Бакаев, как и Михаил, часто выпадал из игры, будучи отрезанным от партнеров. «Спартак» чаще атаковал флангами. Правый, где играли Рассказов и Мозес, представлял наибольшую опасность для «Нефтчи», однако до реальных моментов дело так и не дошло. На левом фланге активен был Ломовицкий, но ему пришлось опуститься на позицию защитника после очередных трех замен в середине второго тайма: на поле вместо Жиго, Айртона и Хендрикса вышли Денисов, Литвинов и Мельников.

Как и Мелкадзе, почти весь тайм без мяча бегал Педро Роша. Только бразилец еще и меньше опускался за мячом в центр поля. Спартаковцы провели одну шикарную комбинацию после перерыва, но Бакаев, как показалось, вместо удара решил сделать пас, а партнер его не понял. В итоге до удара дело не дошло. «Спартак» проиграл, практически ничего не создав в атаке. Однако делать какие-либо выводы по первому же матчу, разумеется, не стоит.

Кроме одного: Руй Витория либо всерьез решил перейти на схему с четырьмя защитниками, либо старается убедить в этом соперников. По крайней мере, тем придется считаться с вариантом игры «Спартака» в такой расстановке. Посмотрим, как команда будет выглядеть в матчах 2 и 5 июля. Кроме того, очень часто тренер просил игроков не выключаться из эпизода после потери мяча. И во время пауз на водопой делал то же самое, требуя прессинга сразу же после того, как мяч перешел к сопернику.

Витория, как известно, перенес скамейку на «Открытие Банк Арене» обратно на правую от выхода из подтрибунки сторону. Так он намерен оказывать давление на бокового арбитра. В матче с «Нефтчи» португалец очень часто общался с судьей на бровке, бурно реагировал на решения главного арбитра и так далее. «Эй, реф, мы хотим играть или нет? Если вратарь постоянно будет останавливать игру, что это такое?» — негодовал португалец. Интересно, окажет ли это воздействие на судей РПЛ.

Из прибывших на сбор футболистов с «Нефтчи» не сыграли Маслов, Селихов и Воропаев. И если вратарь и защитник из «Спартака-2» не вышли на поле по решению тренеров, то Павел получил рецидив травм уже здесь, в Австрии. Его участие в оставшихся на втором сборе матчах исключено. Медицинский штаб ждет возвращения игрока в строй ближе к старту сезона. Уже совсем скоро — 2 июля — «Спартак» проведет второй товарищеский матч. И вопросов перед ним еще больше, чем перед первой игрой красно-белых. Остается лишь чуть-чуть подождать.