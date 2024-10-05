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«Никогда не заткнусь и не устану». Дзюба на связи — пришел в популярное шоу и раздал огня

Артем Дзюба стал гостем шоу «Натальная карта»
Отдел футбола «СЭ»
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Артем Дзюба (в центре) в шоу «Натальная карта».
Рассказываем главное.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба стал героем нового выпуска «Натальной карты» — шоу, в котором комики раскрывают человека и его характер, используя астрологию.

В ходе программы 36-летний футболист рассказал про уход из «Спартака», о запрете жене вести соцсети, о предложении сняться в порно и многом другом.

Назвал себя талантливым балагуром

Форвард поделился своими размышлениями о том, как ему по ходу карьеры удавалось справляться с нежеланием работать.

«Я ленив, но на самом деле, если честно, любой человек ленив. Я ленивый, но у меня есть характер. Это моя отличительная черта. Вот если я с чем-то загорелся, у меня есть цель, я к ней пру. Мне все равно, как, что и кто передо мной. Я иду к своей цели, вот и все. Ленив ли я? Да, я врать не буду. Конечно же я не трудоголик, я — талантливый балагур», — сказал Дзюба.

Артем Дзюба в шоу «Натальная карта».

Никогда не заткнется и не устанет

Также Артем признался, что не помнит, когда последний раз стеснялся или чего-то опасался.

«Про какую боязнь мы говорим? Я могу переживать или бояться за детей. Но за себя? Закрываться? Совершенно нет. То, что я вхожу такой шебутной, крикливый, везде говорю — такой я есть. Все ждут, когда я заткнусь или устану. Я никогда не заткнусь и не устану — в этом моя фишка. Я такой, какой есть», — отметил спортсмен.

Артем Дзюба. Чем занимался Дзюба после слива интим-видео. Как Артем пережил эти две недели

Самый тяжелый матч в карьере — после слива интимного видео

По словам Артема, почти четыре года назад, когда в сеть попали слитые видео интимного характера, произошел самый трудный матч в его карьере. Тогда, 8 ноября 2020-го «Зенит» выиграл у «Краснодара» (3:1) в матче РПЛ.

«После игры я сильно поплакал, пожалел себя. Но на самом деле эта ситуация сделала меня намного сильнее. Я тогда очень многое осознал и понял. В том матче я ж не забил пенальти, еще там что-то, мы проигрывали... В итоге я забил победный гол. Наверное, это было самое сильное преодоление в моей жизни — пойти против такой толпы. Но зато другая группа людей на стадионе меня обожала — не фанаты, а другие, обычные. Поэтому у меня был такой урок — любви и боли», — пошутил нападающий.

Артем Дзюба в шоу «Натальная карта».

Против публикации девушками откровенных фото

Также Дзюба заявил, что любой мужчина, который не является подкаблучником, будет против откровенных фотографий своей жены или девушки в социальных сетях.

«Если ты жопку выставишь, твоему парню понравится? Для кого ты это делаешь? Тебе недостаточно комплиментов от парня? Пусть еще 20 мужиков скажут, какая у тебя жопа? Делать это ради самооценки — дичь», — уверен Артем.

Как оказалось, игрок вообще запрещает своей жене Кристине вести аккаунт в соцсетях.

«Счастье и семья любят тишину. Понимаете?» — добавил форвард.

Артем Дзюба с женой Кристиной.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Предложение из порноиндустрии

Известный итальянский актер Рокко Сиффреди звал нападающего принять участие в съемках порнофильма в 2020 году.

«Приглашал к себе в студию в Америку. Сняться не с ним, но спина к спине, в окружении 20 или 30 амазонок», — гордо рассказал Дзюба, не стесняясь присутствия в зале жены.

Артем Дзюба. «После появления интимного видео было тяжело и больно». Главное из интервью Дзюбы

Про уход из «Спартака»

Говорили в шоу и про футбол. Ведущая Олеся Иванченко предположила, что у Артема начались проблемы, когда он покинул «Спартак», чем обидел Валерия Карпина.

«С него, солнечного водолея, все и началось. С этого момента начался надлом», — сказала Иванченко.

Дзюба в ответ раскрыл подробности ухода из клуба.

«Я конфликтовал с клубом из-за денег? Нет, это так пресса выставила. У любого футболиста есть статус, который оценивается в зарплате. И каждый футболист знает, какая у других зарплата. Если ты воспитанник клуба, который с 7-8 лет прошел всю историю, в какой-то момент стал одним из лидеров, ты вправе требовать таких же условий, как у лучших игроков команды. Вот и все. Как только клуб начинает тебе выкручивать руки, угрожать, всплывают всякие версии проплаченных журналистов», — признался Артем.

Артем Дзюба в составе «Спартака».
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

И еще о футболе

Также, по мнению Иванченко, форварду не нужно было переходить в «Адана Демирспор» в 2022 году — из-за астрологии. Поэтому Дзюба и выступил в Турции неудачно.

Кроме того, по ее словам, переходить в Китай к Слуцкому тоже не вариант — из-за позиции Юпитера. Артем подтвердил, что с Леонидом Викторовичем не складывается: «Так в 2016-м (на Евро-2016) все и ***. Обосрались».

Фабио Капелло и Роберто Манчини тоже досталось.

«Капелло нормальный, а Манчини, конечно, сказочный... Капелло через раз узнавал!» — сказал Артем.

Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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