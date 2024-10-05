Пьянич готовится к дерби с «Динамо». Вдохновленный чудом Виллиана Жозе «Спартак» примет разозленного Карпина. Красота, а не интрига!

Обозреватель «СЭ» — перед 11-м туром РПЛ и после кубкового дерби «Динамо» — «Спартак» (2:3).

Составы в дерби намекали на то, что для «Спартака» победа имела большее значение. Но как он ее добился!

Когда перед туром РПЛ в середине недели играют FONBET Кубок России, не поговорить о его центральном матче, коль скоро речь идет о встрече «Динамо» — «Спартак», было бы искусственно. Благо обсудить есть что. Дерби получилось яркое, остросюжетное, но какое-то совсем уж без царя в голове.

Дошло до того, что Виллиан Жозе забил победный мяч в компенсированное время со штрафного! За десять последних минут все перевернулось, и сначала Кристофер Мартинс после отскока мяча от штанги после удара Шамара Николсона (опять же, пока сугубо кубкового героя) счет сравнял, затем Виталий Мешков показал две желтые карточки подряд и выгнал со скамейки Деяна Станковича и, наконец, бразильский футболист-мем в таких вот драматических обстоятельствах, при 2:2, прямым ударом со штрафного забил свой первый мяч за «Спартак».

Растопил ли он этим голом не то чтобы злость, а иронию, смех сквозь слезы спартаковской публики? Уж в следующем-то матче с «Ростовом», если он выйдет на замену (это-то точно заслужил), его наверняка встретят овацией. А дальше уже все будет зависеть от него. Хочется верить, что мяч этот для Виллиана Жозе не окажется единственным в «Спартаке». Хотя такой поворот событий сделает его еще большим мемом.

Когда видишь такие роскошные голы, как у Эли Дасы после наигранного на тренировках «Динамо» углового от Хорхе Карраскаля, — понимаешь, что говорить надо не о чьей-то ошибке (хотя израильтянин был абсолютно один, никто его не атаковал), а о потрясающем исполнении. За Дасой такого раньше замечено не было, но поскольку Марцел Личка наигрывал такое именно с этими исполнителями, значит, у него были для этого причины. Порой только тренеры и партнеры знают о каких-то скрытых талантах своих одноклубников, а зрителям остается поражаться уже только после демонстрации в играх.

Если в случае с отыгрышем «Спартака» с чистого пенальти (рука у Николаса Маричаля была явно отставлена) говорить не о чем, разве что впервые о не самом уверенном исполнении Эсекьелем Барко 11-метрового, то второй гол «Динамо» стал результатом грубейшей ошибки Срджана Бабича такого масштаба, какого у серба в «Спартаке» не припомню. А дальше уже все для динамовцев было просто — после перехвата Луки Гагнидзе упомянутый уже Карраскаль не сглупил и идеально отдал Эль-Мехди Маухубу свою вторую голевую передачу в матче, а марокканец из такой позиции промахнуться не имел никакого права.

Тем не менее суперактивность Маухуба и то мощнейшее давление, которое дерзкий североафриканец оказал на оборону «Спартака», не отметить нельзя. Было интересно, как он, оказавшись в стартовом составе против того же соперника, с которым получил две желтые карточки за шесть минут в чемпионате, отреагирует на шанс «отмазаться». Хорошо отреагировал. Да, снова получил желтую еще в первом тайме, но в остальном заслужил одни плюсы. И преимущество почти до перерыва «Динамо» имело далеко не в последнюю очередь благодаря его действиям. Думаю, что свое игровое время (вряд ли с первых минут, хотя как знать) в дерби следующего тура с ЦСКА Маухуб получит.

Как и Карраскаль. Видимо, разозлился Хорхе, что просидел на лавке весь матч чемпионата в Махачкале. Но футбол для колумбийца — такой, как в первом тайме матча «Динамо» — «Спартак», без обороны, а не такой, как на тяжелом поле «Анжи Арены» против вязкого, злого соперника. Личка был абсолютно прав, что не поставил Карраскаля тогда и поставил сейчас.

Но так играть при переходе от атаки к обороне и собственно в защите, как обе команды (и особенно «Спартак») в первом тайме, — это за гранью. Какая-то All-Star Game. Бабич отдавал продольный пас через центр на своей половине, как раз подобно хоккеистам в Матчах всех звезд НХЛ или КХЛ.

При этом у «Спартака» играла основная пара центральных защитников Бабич — Литвинов, как и другие ведущие футболисты — Барко, Угальде, а также регулярно выходящие с первых минут Умяров, Бонгонда. То есть в стартовом составе был весь «позвоночник» красно-белых: Бабич — Барко — Угальде. Тогда как у «Динамо», кроме Бальбуэны и Маричаля, имела место полная ротация по сравнению с Махачкалой.

Говорит ли это о том, что для «Спартака» победа имела большее значение? Косвенно — да. Но добился он ее как раз другими, более мотивированными на конкретный матч футболистами. Мартинсом, Николсоном, Виллианом Жозе. И после перехода на более упрощенный, как выразился когда-то Леонид Слуцкий, «навальный» футбол. В свое время он работал в концовках матчей у Гильермо Абаскаля — сработал и сейчас у Станковича. Кстати, может, безобразная игра в обороне до перерыва — это была его специальная установка, чтобы дать максимальную нагрузку Александру Селихову, у которого мало игровой практики? К тем, кто воспринял сказанное всерьез (а такие читатели всегда находятся), сразу, на упреждение, обращаюсь: это не более чем ирония. Но горькая, глядя на то, сколько «Спартак» мог пропустить.

«Динамо», по мне, поплатилось за пассивность во втором тайме. Кроме момента у Дениса Макарова на 52-й минуте, которого в момент удара в подкате накрыл Рикарду Мангаш, хозяева не создали вообще ничего, полностью отдали мяч и инициативу. А по счету «Динамо» играть не умеет, это не команда прагматиков а-ля «Рубин» времен Курбана Бердыева. Уже по последним минутам первого тайма появилось ощущение, что оно выпускает игру из-под контроля, но тогда тот же Мангаш простил хозяев Петровского парка — вернее, спас Игорь Лещук. Хотя при 2:1 бело-голубые могли легко забить мяча три, но упустили кучу моментов, а потом случилось то, что случилось.

У «Спартака» большую часть матча радовала только связка Мангаш — Маркиньос на левом фланге, и с учетом травмы Хесуса Медины не удивлюсь, если она в таком же сочетании появится и в игре с «Ростовом». Тут тоже любопытно, как повлияет кубковый матч на состав в следующей встрече первенства.

«Спартак» — волевая победа над «Динамо», «Ростов» — проигрыш при 2:0 «Химкам». Как это повлияет на матч Карпина с бывшей командой?

Очевидное разочарование «Динамо» в концовке кубкового дерби — опять же ниточка, за распутыванием которой Личкой и его футболистами интересно будет посмотреть в матче с ЦСКА. Главной встрече 11-го тура, поскольку у всей тройки лидеров — домашние игры с соперниками, которых они обязаны обыгрывать. «Краснодар» примет «Химки», «Зенит» — «Оренбург», «Локомотив» — «Крылья Советов».

И тут — еще несколько сюжетов. «Краснодар» был больно бит в Грозном «Ахматом» — вот только из стартового состава в предыдущем топ-матче с «Зенитом» у «быков» с первых минут вышел лишь Лукас Оласа. Его будущий подмосковный соперник, напротив, в последние десять минут отыгрался с 0:2 дома у «Ростова» и выиграл серию пенальти. То есть эмоциональный вектор у двух команд — прямо противоположный. Вот только где «Краснодар» и где «Химки»? Так что команде Мурада Мусаева перед перерывом на сборные эта кубковая неудача в Грозном может быть что слону дробина. За нее я куда больше беспокоюсь после перерыва в чемпионате, поскольку в южноамериканские сборные у «быков» уезжает целая группа важных футболистов. И не только в южноамериканские.

«Спартак» — «Ростов». Красно-белые превратили 1:2 в 3:2 в концовке встречи с «Динамо»; желто-синие, напротив, проиграли «Химкам» по пенальти, ведя незадолго до конца — 2:0. Повлияет ли это на настроение обоих клубов?

Отдельная история — матч в Черкизове. «Локомотив» продолжает идти уверенной поступью — в чемпионате красиво обыграл «Спартак» и набрал столько же очков, сколько идущий на первом месте «Краснодар», в Кубке одержал пятую победу кряду. Да, над «Оренбургом», но его тоже нужно обыграть. И тут обращает на себя внимание эффектный дубль Сергея Пиняева.

Если кто-то за время этого сезона так привык к критике в его адрес, то вынужден сообщить: в последних турах Пиняев ожил и с тем же «Спартаком» не только отдал отличную голевую передачу, но и вообще действовал здорово. Так что удивляться этим двум голам (а могла быть еще и пара голевых передач, которые не замкнул Эдгар Севикян, отдавший, в свою очередь, прекрасный результативный пас Пиняеву) стоит меньше всего. Вот уж в появлении Пиняева с первых минут против «Крыльев» почти не сомневаюсь.

Интереснее всего, как будут действовать самарцы. В Кубке у них был крайне своеобразный матч, в котором они первый тайм выиграли у махачкалинского «Динамо» — 3:0, позволили сопернику в добавленное время сравнять счет, но все же победили в серии пенальти. Из Кубка они вылетели еще до этого тура, и в турнирном плане матч этот имел значение только для команды Хасанби Биджиева. У нее теперь столько же очков, сколько у «Динамо» московского, тогда как «Спартак» забронировал первое место в группе.

Лейтмотив же всего сейчас происходящего для «Крыльев» — скандирование их болельщиков во время кубковой встречи: «Осинькин! Осинькин!» Публике явно хочется сохранить специалиста, над которым, по многочисленным инсайдам, нависла угроза отставки, и осуществится она якобы именно после матча с «Локо». Вот и поглядим, насколько игрокам важно биться за тренера. Да, красно-зеленые в этом сезоне так хороши, что могут переиграть самарцев, как бы те ни были мотивированы. Но и проиграть можно очень по-разному.

Наконец, возвращаемся к главному матчу тура — ЦСКА — «Динамо». У армейцев, уверенно выигравших в Кубке в Нижнем, прилично, пусть и без результативных действий, дебютировал Миралем Пьянич, а лучшим игроком был Кристиан Бистрович, который сперва попал в перекладину, а затем забил победный мяч. А тренирует обоих балканцев третий — Марко Николич. Не возникнет ли у него желания сделать именно на этот тандем ставку в центре поля, тем более что команды из верхней восьмерки красно-синие в других сочетаниях пока не обыгрывали?

Пьянич в дерби с «Динамо» — это отдельная интрига, и эффект имени тут может оказаться сильным: как не захотеть посмотреть на не столь давнюю еще звезду серии А в конфетке с такой оберткой? Тем более что отставание ЦСКА от бело-голубых составляет как раз три очка: в случае победы армейцев они сравняются с земляками, а вот выигрыш команды Лички позволит ей оторваться от красно-синих аж на шесть очков.

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев. Фото ФК «Ахмат»

После крупной победы в Кубке уже трижды случалось поражение в следующем туре чемпионата. Внимательнее, «Ахмат»!

Проводить прямые параллели между чемпионатом и Кубком России, искать четкое влияние кубкового, как теперь модно выражаться, мидуика на следующий тур первенства — занятие достаточно бессмысленное. Потому что под любые, самые противоположные версии результаты подверстать несложно.

Возьмем, например, первый тур группового турнира кубкового Пути РПЛ. Там был целый ряд крупных результатов. «Спартак» — «Динамо» — 3:0, «Рубин» — «Акрон» — 4:0, «Ахмат» — «Пари НН» — 4:1. Через несколько дней прошел третий тур чемпионата. И что же мы увидели? С одной стороны, красно-белые поддержали свой кубковый запал, с тем же счетом разгромив «Крылья». Но! Больно побитое вроде бы «Динамо» уверенно победило «Акрон» в гостях — 2:0. Это еще ладно, тут все соответствовало изначальному статусу фаворита и аутсайдера.

Но вот «Рубин», только что разнесший тот же «Акрон», в чемпионате берет и дома проигрывает 2:3 «Химкам». «Ахмат», не оставивший камня на камне от Нижнего, улетает 0:5 дома «Локомотиву». А пострадавшие нижегородцы в гостях обыгрывают махачкалинское «Динамо».

27 августа в Кубке «Спартак» сенсационно проигрывает дома той же Махачкале — 0:1. Дагестанский клуб в следующем туре первенства держит кураж, побеждая в Самаре «Крылья». «Спартак» же не вешает носа и в труднейшем матче обыгрывает дома «Рубин». Тогда как «Динамо», в Кубке уничтожив 5:1 «Крылья Советов», затем проводит один из самых рваных и расхристанных своих матчей в нынешнем первенстве, сыграв 2:2 в Оренбурге.

В общем, полный алогизм. Разве что напрашивается вывод, что крупные победы в Кубке опасны для команд в чемпионате, расхолаживают их (выше — сразу три примера). Поэтому тому же «Ахмату», у которого по-прежнему ноль побед в лиге, обольщаться разгрому второго состава «Краснодара» не рекомендую. Это совсем, совсем разные турниры и истории. Грозненцы поедут в гости в Казань, которая в последних четырех матчах набрала всего два очка. Посмотрим, сработает ли снова эта нащупанная мною, но все же сомнительная закономерность.

Интересно будет понаблюдать за персональной реакцией отдельных игроков на свои кубковые успехи. Один из них — тот самый Виллиан Жозе, другой — Александр Соболев. Он все-таки забил первый свой гол за «Зенит» — «Акрону» при 3:0. Четко ударил без сопротивления, мог и сигару перед тем выкурить. Еще лучше был его предголевой пас через полполя перед третьим мячом.

Вряд ли этот гол (как и в случае со спартаковским худеющим бразильцем из «Бетиса») как-то резко изменит нынешний статус Соболева как третьего форварда «Зенита» — а если считать таковым и Максима Глушенкова, то и четвертого. Для этого нужно что-то повесомее.

А тем временем Глушенков, едва выйдя на замену, снова получил травму. И эта скверная новость явно перекрывает для Сергея Семака радость первого гола Соболева. Максима жаль — за что ему уже второе повреждение кряду? И разговор с глазу на глаз с Валерием Карпиным, анонсированный главным тренером сборной, теперь вряд ли состоится. Хотя как знать — может, для него, а вовсе и не для игры, Глушенкова в сборную сейчас и пригласили. А травму языка Максим не получал, так что, возможно, в национальной команде его все равно захотят хотя бы на день увидеть. Если, впрочем, сбор вообще состоится.