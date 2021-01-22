Алексей Березуцкий остается в клубе и снова станет работать рядом с братом Василием.

Кажется, ЦСКА снова показал, что в плане разрешения, скажем так, неоднозначных ситуаций клубу по-прежнему нет равных в российском футболе. Хотя последний месяц стал в этом смысле для красно-синих настоящим испытанием.

Расставание с Виктором Онопко и Сергеем Овчинниковым, случившееся в конце декабря, получилось резонансным. Тут уже ничего не переиграешь, а Босс своим прощальным постом в Instagram, в котором он поблагодарил всех, кроме главного тренера Виктора Гончаренко, сказал все между строк. А на прошлой неделе армейское сообщество вновь всколыхнулось — согласно инсайду Ивана Карпова, который подтвердили и другие источники, Алексей Березуцкий, занимавший пост заместителя генерального директора по спортивным вопросам, захотел оставить эту должность и покинуть ПФК. Причины — разногласия с руководством.

Однако в ЦСКА нашли выход из ситуации. В пятницу стало известно, что Алексей войдет в тренерский штаб команды в качестве одного из помощников Гончаренко.

— Мы с улыбкой вместе с ним читали конспирологические версии о том, кто с кем поругался или что-то не поделил. Все это ерунда. Никаких разногласий не было, — сказал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев официальному сайту красно-синих. — Были вопросы, связанные с тем, что Алексей хотел определиться по дальнейшим планам в отношении карьеры. Ни для кого не секрет, что, когда братья приходили в клуб, им дали определенный карт-бланш и возможность попробовать себя как в тренерском штабе, так и в клубе — в селекционном отделе, в спортивном. Василий выбрал штаб, Алексей изъявил желание поработать в офисе. Прошло время, он взял паузу, чтобы проанализировать проделанную работу, понять, что ему ближе, чем хочет заниматься в дальнейшем. Вот и все. Сейчас он определился. Мы рады, что он с нами. Алексей переходит в тренерский штаб. Уверен, это пойдет исключительно на пользу команде, и Виктор Михайлович очень рад такому решению.

В тренерском штабе Алексей воссоединится со своим братом Василием, который стал одним из помощников Гончаренко еще в августе. Напомним, что год назад они вместе вернулись в клуб, где провели почти всю игровую карьеру, заняв должности заместителей генерального директора по спортивным вопросам.

Скандал потушен. Алексей Березуцкий остается в ЦСКА, но уже в другом качестве. Это ведь важно и с имиджевой точки зрения. Когда клуб покидают Овчинников и Онопко — это одна история. Они честно делали свое дело, но для болельщиков так и не стали своими, отношение фанатов к тому же Овчинникову, мягко говоря, сложное, если не сказать больше. Алексей же — легенда ЦСКА. Один из тех, с кем связаны все успехи армейцев в новейшей истории. 502 матча, 20 трофеев — тут не нужно ничего добавлять. Расставание с ним, да еще и на фоне разговоров о разногласиях с руководством, — громкая история. Тем более, ЦСКА тщательно культивирует имидж организации, где максимально уважительно относятся к бывшим.

Теперь же, судя по всему, вырисовывается очень интересная конфигурация. Контракт с Гончаренко заканчивается после сезона-2020/21, и вопрос с его продлением висит в воздухе. Особенно если учитывать, что в прошлом мае договор с белорусским специалистом продлили всего на год: складывается ощущение, что на фоне пандемийного форс-мажора просто не имелось иных вариантов. Да и отставка в декабре была более чем реальна. По информации «СЭ», лидеры команды восприняли бы этот шаг с пониманием — треснувшую чашку можно склеить, но трещины никуда не денутся.

Исполняющим обязанности в этом случае должен был стать Василий Березуцкий. Сейчас к нему присоединился Алексей. И выглядит все это как тандем будущих тренеров ЦСКА. Возможно, не прямо со следующего сезона, но в ближайшей перспективе точно. У обоих уже есть определенный опыт — братья год ассистировали Леониду Слуцкому в «Витессе». Побывали, пусть и непродолжительное время, на менеджерских должностях.

Со стороны это смотрится любопытно. Василий — фронтмен. Яркий, харизматичный, не лезущий за словом в карман, знающий, как взять под контроль раздевалку. И рядом с ним Алексей — вдумчивый, спокойный, уравновешенный, способный, как представляется, взять на себя чисто футбольные вопросы. В общем, что-то похожее на связку Юргена Клинсманна и Йоахима Лева в сборной Германии на ЧМ-2006.

Впрочем, пока это только предположения. Но в любом случае хорошо, что Алексей остался в ЦСКА, — приятно, когда клубы не разбрасываются легендами.