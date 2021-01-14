Как это скажется на команде в весенней части сезона?

ЦСКА давно заработал репутацию самого стабильного и спокойного клуба в российском футболе. О слове «революция» там, кажется, не слышали. Достаточно сказать, что за последние десять лет армейцев возглавляли всего два главных тренера — Леонид Слуцкий и Виктор Гончаренко. Для сравнения: в «Зените» за этот же период работали пять коучей, в «Локомотиве» — восемь, в «Спартаке» — тоже восемь, причем Валерий Карпин возглавлял красно-белых дважды. И это не считая исполняющих обязанности. А Роман Бабаев занимает пост генерального директора ЦСКА и вовсе с 2007 года.

Однако нынешней зимой красно-синие не похожи сами на себя. В конце прошлого года было объявлено, что клуб покидают Сергей Овчинников и Виктор Онопко, помощники Гончаренко, а теперь появилась информация (автор — Иван Карпов), что хочет уйти Алексей Березуцкий, занимавший должность заместителя гендиректора по спортивным вопросам.

Официальной причиной расставания с Овчинниковым и Онопко стало банальное завершение сроков контрактов, которые решено не продлевать. Однако все восприняли это как аппаратную победу Гончаренко. Речь в первую очередь про Босса, который считался главным, когда белорусский специалист по каким-то причинам не мог руководить командой во время матчей и подменял его на пресс-конференциях. Овчинников явным образом давал понять, что у него есть свое мнение по тем или иным вопросам, и не стеснялся его высказывать.

Напомню два самых ярких примера:

— 20 июня, пресс-конференция после катастрофы против «Зенита» (0:4): «На мой взгляд, мы могли бы выстроить оборону по-другому»;

— 13 декабря, пресс-конференция после домашней ничьей с «Уралом» (2:2): «Я согласен с вами, что Эджуке классно выглядел, обострял. Но главный тренер так решил, это было его решение. Замены произошли».

Кстати, именно после «Урала», как сообщал «СЭ», Гончаренко находился на грани отставки, причем лидеры команды с пониманием восприняли бы такой шаг руководства. Исполняющим обязанности главного тренера мог стать Василий Березуцкий. Однако спустя четыре дня ЦСКА победил в гостях «Ростов» (3:1) — и вопрос об отставке стал неактуальным. А спустя еще десять дней в клубе расстались с Овчинниковым и Онопко. Показательно, что, прощаясь с клубом, Босс поблагодарил всех, но не упомянул Гончаренко.

Что касается Алексея Березуцкого, то вместе с братом Василием они пришли на должность заместителей гендиректора по спортивным вопросам год назад — в январе 2020-го. Как рассказывал Василий в интервью «СЭ» вскоре после назначения, их ответственность — первая команда, дубль, детский футбол и скаутский отдел. Про трансферы ответ прозвучал так: «С нами в принципе советуются, мы смотрим игроков. Участвуем в обсуждениях. Но на данный момент никаких решений принимать не будем. В этом вопросе нужно досконально разбираться».

В августе Василий вошел в тренерский штаб ЦСКА в качестве одного из ассистентов Гончаренко, Алексей же остался на прежней должности. По информации «Матч ТВ», его желание уйти связано с разногласиями с Бабаевым по поводу взглядов на развитие детско-юношеского футбола. То есть к конфликту в тренерском штабе эта история отношения не имеет. Но при этом иллюстрирующая факт, что зимой в армейском клубе может быть, как никогда, много перестановок.

Интересно, как все эти перемены скажутся на команде. Которая, как уже говорилось, с пониманием восприняла бы отставку Гончаренко, если бы она случилась. Разумеется, футболисты не давали никаких комментариев по этому поводу. Но, например, голкипер Илья Помазун, находящийся в аренде в «Урале», говорил, что «был немножко в шоке». А вратарь женского ЦСКА Эльвира Тодуа у себя в Instagram написала: «Как так, я вообще не понимаю», комментируя новость об уходе Овчинникова.

И есть еще один важный нюанс. Овчинников был не только, скажем так, альтернативным мозговым центром. Он ведь еще и работал с вратарями в первой команде, заняв эту нишу после ухода Вячеслава Чанова. А в ЦСКА это особенная позиция, и мы все понимаем почему. С Овчинниковым Игорю Акинфееву комфортно, они ведь четыре года — с 2012-го по 2016-й — вместе работали и в сборной России. А комфорт и душевное спокойствие Акинфеева значат для красно-синих очень многое. Пока же нового тренера вратарей в основе не появилось.

Плюс памятна история с летним отъездом Гончаренко в Белоруссию после разгрома от «Зенита» и последующим возвращением. Публичная реакция игроков была следующей — «бывает, ничего страшного».

«Знаете, восприняли нормально. Не так, что человек приезжает и уезжает, а как будто он был здесь все время. Считаю, это нормальная ситуация. Не из-за того, чтобы кого-то прикрыть или сгладить углы. Потому что, если ты начинаешь подковерные игры, копать и скрести, ничего в команде не получится. Что мы и доказали: всю эту историю сгладили. Да, так случилось, но надо идти дальше. И мы дальше идем», — сказал Акинфеев в сентябре в «Коммент.Шоу» на YouTube.

Но, повторю, когда в декабре встал вопрос об отставке Гончаренко, лидеры красно-синих, по информации «СЭ», восприняли это с пониманием. Что показательно. Сейчас же все может только усложниться.

При этом контракт белоруса с ЦСКА завершится по окончании сезона-2020/21. Теперь, когда конфликт в тренерском штабе завершился в его пользу, он оказался в ситуации «все или ничего» — нужно обязательно попадать в топ-2 и Лигу чемпионов. Не факт, что даже в случае успеха договор продлят, но в таком случае все вопросы будут к руководству — это станет его головной болью, а Гончаренко в глазах общественности окажется моральным победителем. Если же результат не придет...

В общем, ЦСКА ждет очень интересная весна. Где на кону стоит очень многое — и для клуба в целом, и для отдельных его сотрудников в частности.