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Сегодня, 18:40

Представитель Батракова — о признании игрока лучшим бьющим полузащитником мира до 21 года: «Это стимул двигаться дальше»

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Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в комментарии для «СЭ» отреагировал на признание россиянина лучшим бьющим хавбеком до 21 года, согласно отчету Международного центра спортивных исследований (CIES).

«Конечно, приятно, потому что как бы то ни было, какую-то небольшую часть работы и я проделал, когда руководил академией «Локомотива». То, что признали лучшим в мире, конечно, круто. Понятно, что по России мы все видели и однозначно было понятно, что он провел потрясающий отрезок. Думаю, и Алексею это приятно, но это лишь стимул для того, чтобы двигаться дальше. Потому что потенциал у него очень большой», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Помимо 19-летнего россиянина в десятку лучших вошли Рокас Пукштас («Хайдук»), Франко Мастантуоно («Ривер Плейт»), Джоб Беллингем («Сандерленд»), Хабиб Диарра («Страсбур»), Хулио Энсико («Брайтон»), Бенжамин Кремаски («Интер Майами»), Элан Рикардо («ЛА Экидад»), Антони Козубал («Лех») и Крис Ригг («Сандерленд»).

Батраков в этом сезоне забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 23 матчах за «Локомотив».

Александр Абустин

Алексей Батраков
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
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Манфред Угальде

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Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

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