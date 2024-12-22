Представитель Батракова — о признании игрока лучшим бьющим полузащитником мира до 21 года: «Это стимул двигаться дальше»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, в комментарии для «СЭ» отреагировал на признание россиянина лучшим бьющим хавбеком до 21 года, согласно отчету Международного центра спортивных исследований (CIES).

«Конечно, приятно, потому что как бы то ни было, какую-то небольшую часть работы и я проделал, когда руководил академией «Локомотива». То, что признали лучшим в мире, конечно, круто. Понятно, что по России мы все видели и однозначно было понятно, что он провел потрясающий отрезок. Думаю, и Алексею это приятно, но это лишь стимул для того, чтобы двигаться дальше. Потому что потенциал у него очень большой», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Помимо 19-летнего россиянина в десятку лучших вошли Рокас Пукштас («Хайдук»), Франко Мастантуоно («Ривер Плейт»), Джоб Беллингем («Сандерленд»), Хабиб Диарра («Страсбур»), Хулио Энсико («Брайтон»), Бенжамин Кремаски («Интер Майами»), Элан Рикардо («ЛА Экидад»), Антони Козубал («Лех») и Крис Ригг («Сандерленд»).

Батраков в этом сезоне забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 23 матчах за «Локомотив».

Александр Абустин