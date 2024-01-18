Переход Кругового из «Зенита» в ЦСКА — зеркало новой футбольной реальности России. Колонка Казакова
19 декабря в комментарии «СЭ» Круговой говорит об интриге в чемпионате: «Мы выйдем после паузы, докажем и вернем себе первое место».
12 января игроки «Зенита» проходят медосмотр — и Круговой, комментируя переход Ахметова, выдает: «Хороший и качественный футболист, который поможет нам».
13 января Александр Медведев официально называет неправдой информацию о возможном трансфере Кругового в ЦСКА.
17 января Круговой переходит в ЦСКА и одновременно в «Зенит-2».
Такая простая хронология сделки, вызвавшей столько эмоций.
Еще бы, «Зенит» десять лет не терял никого, кто отправлялся бы к прямым конкурентам — с золотой эпохи «Анжи». Больше того, мы прекрасно помним, как чемпион защищал своих футболистов — один звонок Василию Кикнадзе, готовящему объявить болельщикам о подписании Кузяева, все перечеркнул.
А вот сейчас позвонить в ЦСКА оказалось нереально.
Еще недавно чисто теоретически это можно было бы представить в виде просьбы-пожелания. Но после того как «Зенит» дважды жестко пнул ПФК — подписав Марио Фернандеса и заставив переплатить за новый контракт Дивеева, подобный разговор уже невозможен. Более того — ЦСКА выступил в агрессивно-насмешливой манере, объявляя Кругового, и сложно воспринять это иначе, как начало жесткого противостояния с сине-бело-голубыми.
Глядя на настоящее, понимаешь, что ждало бы ЦСКА и «Зенит» без пакта, заключенного когда-то между президентами клубов Евгением Гинером и Александром Дюковым.
Другие люди. Другие времена. Другой расклад намечается. В общем, очень интересно, что будет весной и в дальнейшем.
Заканчивая тему Кругового, надо честно сказать — «Зенит» не удержал игрока ротации. Тем более Роман Бабаев говорит, что новичок «добавил бы нам конкуренции» — такое косвенное признание, что талантливому парню предстоит еще многое доказать в ЦСКА. Но петербуржцы должны спросить себя — почему они уже по традиции затянули с новым контрактом? Так происходило с Оздоевым, с Азмуном, теперь с Круговым. Почему нельзя начинать решать вопрос загодя? Данил хотел улучшить условия договора, что нормально — клуб не хотел этого делать, что тоже естественно. В итоге все остались со своей правдой.
«Зенит» между тем готовит переход сильного россиянина — Геннадий Орлов («особа, приближенная...») сообщил об этом вскоре после покупки Ахметова. Кого?
Начинаешь перечислять клубы РПЛ, откуда можно взять человека для основы. «Спартак» — нет, ЦСКА — нет, «Краснодар» — нет, «Динамо» — нет. «Локомотив»? Если только Миранчук. «Крылья»? Ежов или Горшков?
Тут скорее вопрос — кто «Зениту» вообще может быть нужен при таком количестве игроков? Не зная о летних трансферах «на выход» не скажешь точно, но сейчас нет ни одной позиции, которая требует усиления. Именно усиления, а не трансфера для ротации/конкуренции.
Наверное, не помешает продублировать Клаудиньо — так что если Миранчук, то почему бы и нет? Да и Барриос, по сути, единственный опорник у Сергея Семака. Но представить, что «Зенит» заберет Баринова или Глебова, невозможно — в том числе, потому что они должны постоянно выходить на поле, а в двух опорных сине-бело-голубые вряд ли станут играть.
Очередная загадка. Российские футболисты и «Зенит» — ребус со многими неизвестными. Учитывая, что клуб позиционирует себя как международный бренд и хочет оставаться в таких рамках — иное вряд ли возможно.
При нынешнем состоянии рынка невскому коллективу крайне непросто приобрести качественного исполнителя с российским паспортом за адекватные деньги — трансфер в лучший клуб страны и агенты, и конкуренты воспринимают как возможность хорошо заработать на переходе и выбить своему клиенту солидный контракт. Средний футболист из команды РПЛ по стоимости окажется как перспективный бразилец — ценник на паспортиста для петербуржцев завысят в два, а то и в три раза. Поэтому «Зенит» не хочет переплачивать за гражданство РФ, если можно найти качественного иностранца с перспективой его прибыльной перепродажи. Все громкие трансферы за границу в России провел именно «Зенит» — но сколько бы Семак ни повторял, что нельзя одновременно заигрывать воспитанников за основу и брать золотые медали одну за другой, от него ждут именно такого. Выпускники академии не способны пока конкурировать с основой — поэтому выбрана тактика аренд и продаж.
У этой команды цель лишь одна — быть лучшей из года в год. Летом не удалось заменить Малколма (почти треть забитых чемпионом голов) и Кузяева (почти 2000 минут на поле), новые приобретения не смогли сразу же выдать результат — в итоге «Зенит» оказался перед необходимостью покупки новичков не только для борьбы за первое место в концовке этого сезона, но и на перспективу сезона-2024/25, когда сине-бело-голубые отметят столетие.
Трансферы на вход понятны. Как и задачи, под которые брались игроки: Педро — один из главных юных талантов Бразилии, Нино — защитник-лидер с опытом выступлений за олимпийскую сборную, Ахметова представлять не надо. Каждый стал бы желанным в любой команде нашей лиги.
Просто мир изменился — «Краснодар» лидирует, ЦСКА увел футболиста у «Зенита».
Поэтому так интересно — кого из сильных россиян возьмут сейчас петербуржцы. Ведь это приобретение, от которого зависит наше восприятие происходящего на берегах Невы.
Вроде бы не штормит, но все равно расклады уже иные.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5