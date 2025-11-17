Футбол
Сегодня, 20:45

Нури Шахин может возглавить «Динамо»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Нури Шахин.
Фото Global Look Press

По информации «СЭ», одним из кандидатов на пост главного тренера «Динамо» является Нури Шахин.

С сентября 37-летний турок возглавляет турецкий «Истанбул Башакшехир». Ранее он работал в дортмундской «Боруссии» (с июля 2024 по январь 2025 года).

«Истанбул Башакшехир» после 12 туров занимает 12-е место в турецкой суперлиге.

Также, по данным «СЭ», одним из кандидатов на пост главного тренера «Динамо» будет Сергей Игнашевич. 12 ноября «СЭ» сообщал, что в числе кандидатов — тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, а также возможно долгосрочное сотрудничество с Роланом Гусевым.

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе из «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев.

После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.

Валерий Карпин.Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Нури Шахин
Популярное видео
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
15 матчей в «Динамо» хуже Карпина провели только два тренера
Источник: Карпин отказался от неустойки после ухода из «Динамо»
Карпин провалился в «Динамо». Что будет с командой дальше?
Бителло: «Если бы я играл в «Ботафого», возможно, уже был бы в сборной Бразилии»
Валерий Карпин ушел с поста главного тренера «Динамо»! Онлайн-трансляция
Председатель совета директоров «Динамо» Ивлев обратился к болельщикам: «Карпин искренне радел за клуб»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • chep

    Тренером Динамо будет Гусев! Все уже решено

    17.11.2025

  • Andrei Shulga

    Думаю в Д. Боруссии он был не на первых ролях

    17.11.2025

  • RSMsouth

    Будут бороться за 12-е место

    17.11.2025

  • Andrei Shulga

    :joy:Когда не владеешь информацией, пишешь всякий бред про претендентов на роль тренера в Динамо

    17.11.2025

  • iich

    Перебирать фамилии – тупое занятие. Давайте вообще до кучи и Федотова, и Юрана, и Слуцкого, и Шалимова вспомним))))

    17.11.2025

  • Irzhi Korn

    карп турецкого розлива - игрок был неплохой, а уровень тренера уже видно

    17.11.2025

  • Dolphin75

    - Павел может лететь в Лининград? - Может. - А Женя? - Тоже может. - Они оба могут! ©?

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    В содружестве с Ольгой Юрьевной.

    17.11.2025

  • ValeraK

    Лучше Силкинс!)

    17.11.2025

  • Телевизор посмотрел

    только гений Романа Борисыча может спасти эту команду!

    17.11.2025

  • Millwall82

    там равенство очков и 4 очка до вылета.

    17.11.2025

  • hant64

    Не принижайте заслуги Нури Шахина, возглавляемый им клуб идёт на 12 месте, а не 13-м)).

    17.11.2025

  • NF

    "Спартака" мало, теперь "эпопея" с "Динамо"?..

    17.11.2025

  • Kirill Boglovsky

    А что, со "Спартаком" уже завершили?

    17.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    12-ое место занимает ?? Тогда точно "кандидат" !!

    17.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Опусы Костан-Алёшки давно брезгую читать. От дурацкого заглавия. Валера-веринский и не мог не провалится в команде "Динамо", так как тренерский недоучка. А команда "Динамо" - это не Футбольный Клуб "Динамо", а только часть ФК. С Клубом ничего не будет , а вот что будет с командой будет интересно посмотреть.

    17.11.2025

  • Олег Воробьёв

    Тоже самое,что если бы возглавил Шахрин....

    17.11.2025

  • sb1006

    Алланазаров, ты где его нашёл, какая ещё "экскюзивная информация" )))

    17.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Взгляд Нури Шахина не внушает доверия...

    17.11.2025

  • Ganimed

    Повар... Твою бабулю нужно ставить тренером динама и тогда Поширшее выльется в результат-команда вернётся в гонку :smile:

    17.11.2025

  • Илья858

    Опять же в "Ростове" ещё есть тренер

    17.11.2025

  • Павел Леонидович

    А он то в курсе?)

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Не. Ольга Юрьевна меру знает. Пущай этот тренирует... Шахид или как его...

    17.11.2025

  • panykov.lev

    И по совместительству гл. тренером!

    17.11.2025

  • Пан Юзеф

    Ольга Юрьевна Смородская может стать гендиректором "Динамо".

    17.11.2025

  • Millwall82

    13 место в турецкой Суперлиге, недалеко от Лички кстати. Динамо собралось в пердив?) Не забывайте, что это все же немец турецкого происхождения, чем турок немецкого. Такая же ситуация как с Сандро Шварцем. Ну или Тедеско в мясе.

    17.11.2025

  • П_о_в_а_р

    Ральф Рагник может возглавить Динамо. Дистанционно

    17.11.2025

  • Sergey Sparker

    Турков еще не было в тренерах!

    17.11.2025

  • Rekord Nadoev

    Пошло г-вно по трубам... Всю неделю теперь будем читать "эксклюзивы" из приходов бумагоморателей

    17.11.2025

    • Губерниев об уходе Карпина из «Динамо»: «Погонишься за двумя зайцами — ни одного не поймаешь»

    Председатель совета директоров «Динамо» Ивлев обратился к болельщикам: «Карпин искренне радел за клуб»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

