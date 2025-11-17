Нури Шахин может возглавить «Динамо»

По информации «СЭ», одним из кандидатов на пост главного тренера «Динамо» является Нури Шахин.

С сентября 37-летний турок возглавляет турецкий «Истанбул Башакшехир». Ранее он работал в дортмундской «Боруссии» (с июля 2024 по январь 2025 года).

«Истанбул Башакшехир» после 12 туров занимает 12-е место в турецкой суперлиге.

Также, по данным «СЭ», одним из кандидатов на пост главного тренера «Динамо» будет Сергей Игнашевич. 12 ноября «СЭ» сообщал, что в числе кандидатов — тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, а также возможно долгосрочное сотрудничество с Роланом Гусевым.

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе из «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых назначен Ролан Гусев.

После 15 туров бело-голубые с 17 очками занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ.