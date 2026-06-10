Зырянов назвал Кондакова и Шилова примером для ребят из академии «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов поздравил полузащитника Даниила Кондакова с подписанием нового контракта с клубом и назвал их с нападающим Вадимом Шиловым примером для футболистов академии сине-бело-голубых.

10 июня «Зенит» объявил о продлении контракта с 18-летним Кондаковым. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2030/31.

«Даня Кондаков и Вадик Шилов сейчас, на данный момент, являются примером для всех мальчишек, которые играют в нашей академии да и вообще по всей России. Они показывают, что и в «Зенит» можно пробиться, играть в команде чемпионов в достаточно юном возрасте», — приводит слова Зырянова пресс-служба «Зенита».

Кондаков и Шилов — воспитанники петербургского клуба. Они оба дебютировали за основную команду в сезоне-2025/26. На счету Кондакова три результативные передачи в 15 матчах. У Шилова два гола и один ассист в восьми играх за «Зенит».

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