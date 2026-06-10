Глушенков считает, что Сантос и Энрике способны выиграть чемпионат мира с Бразилией

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков в разговоре с «СЭ» поделился мнением об участии игроков сине-бело-голубых Луиса Энрике и Дугласа Сантоса в чемпионате мира 2026 в составе Бразилии.

«Выиграют ли Сантос и Энрике ЧМ? Да, пусть победят», — сказал Глушенков «СЭ».

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в турнире будут участвовать 48 команд.