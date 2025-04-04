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4 апреля 2025, 11:08

Деспотович: «Соглашусь со словами Кокорина про РПЛ. Уровень футбола упал»

Сергей Разин
корреспондент

Бывший форвард «Оренбурга», «Рубина» и «Арсенала» Джордже Деспотович прокомментировал слова Александра Кокорина об уровне РПЛ.

— Кокорин недавно назвал РПЛ говном, имея в виду, что ее уровень падает.

— С этим могу согласиться, — приводит слова Деспотовича Sport24. — Сейчас в Россию подписывают очень много футболистов, которые до отстранения даже не претендовали бы на РПЛ. Сейчас опять будут говорить, что я ревную из-за того, что не играю в России! Но я играл в РПЛ, когда лига была топовой, когда была жесткая борьба и за чемпионство, и за выживание. За титул и сейчас гонка, знаю, но в мое время было много одинаковых по силе команд.

— Сейчас — другое дело?

— Уровень упал. Футбол в России до и после бана — два разных вида спорта. Сейчас лучшие бомбардиры РПЛ забивают по 15-20 голов за сезон, а 7-8 человек — 12-13 голов. Но я помню сезон, когда Чалов стал лучшим бомбардиром, забив что-то вроде 12 голов. Сейчас столько забивают многие, и это говорит об уровне РПЛ.

Александр Кокорин.Унизительные слова Кокорина про РПЛ — просто позор. У нас отличный чемпионат

Деспотович провел в РПЛ 88 матчей, в которых забил 28 голов и сделал 10 результативных передач.

Источник: Sport24
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Александр Кокорин
Джордже Деспотович
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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