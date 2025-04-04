Деспотович: «Соглашусь со словами Кокорина про РПЛ. Уровень футбола упал»

Бывший форвард «Оренбурга», «Рубина» и «Арсенала» Джордже Деспотович прокомментировал слова Александра Кокорина об уровне РПЛ.

— Кокорин недавно назвал РПЛ говном, имея в виду, что ее уровень падает.

— С этим могу согласиться, — приводит слова Деспотовича Sport24. — Сейчас в Россию подписывают очень много футболистов, которые до отстранения даже не претендовали бы на РПЛ. Сейчас опять будут говорить, что я ревную из-за того, что не играю в России! Но я играл в РПЛ, когда лига была топовой, когда была жесткая борьба и за чемпионство, и за выживание. За титул и сейчас гонка, знаю, но в мое время было много одинаковых по силе команд.

— Сейчас — другое дело?

— Уровень упал. Футбол в России до и после бана — два разных вида спорта. Сейчас лучшие бомбардиры РПЛ забивают по 15-20 голов за сезон, а 7-8 человек — 12-13 голов. Но я помню сезон, когда Чалов стал лучшим бомбардиром, забив что-то вроде 12 голов. Сейчас столько забивают многие, и это говорит об уровне РПЛ.

Деспотович провел в РПЛ 88 матчей, в которых забил 28 голов и сделал 10 результативных передач.