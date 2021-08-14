Игорь Шалимов: «Урал» внизу турнирной таблицы, но впереди еще много игр»
Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов подвел итоги матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (0:1).
«Было мало времени до этой игры. У нас все впереди. Прошло всего три матча, сейчас четыре. Я не думаю, что мы плохо сегодня сыграли. Да, мы внизу турнирной таблицы, но впереди еще много игр. Мы должны двигаться вперед», — заявил Шалимов.
Для Шалимова эта игра стала первой в должности главного тренера «Урала».
(Антон Иванов)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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