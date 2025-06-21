Зобнин рассказал, как воспринял оскорбительную кричалку про «Спартак» от Мостового

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как отреагировал на оскорбительную кричалку про свой клуб от хавбека Андрея Мостового.

«Мое отношение? Мы все делаем одну работу. Конечно, тут дело каждого, каждой личности. Он вправе делать то, что хочет. Мы все в одной лодке здесь. Нужно немножечко уважать друг друга. Он извинился, никаких проблем. Я даже не знал об этом. В первый раз услышал», — сказал Зобнин.

После завершения сезона-2024/25 Мостовой во время матча легенд «Зенита» оказался на трибуне активных болельщиков команды и начал скандировать оскорбительную кричалку про «Спартак».