Зобнин: «Никак не отреагировал на назначение Карпина в «Динамо»

Капитан «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал назначение Валерия Карпина главным тренером московского «Динамо».

— Спартаковец Карпин возглавил «Динамо».

— Никак не отреагировал.

— Станет ли «Динамо» сильнее с приходом Карпина?

— Увидим, посмотрим. Время покажет.

— Много команд претендуют на титул.

— Посмотрим. Чемпионат долго идет. Пауза зимой будет. Много команд будут бороться за чемпионство. Тем интереснее будет смотреть вам, и нам играть большие матчи. Время покажет, кто будет бороться, а кто нет. Я как никто осознаю задачи. 9 лет в «Спартаке». Из года в год болельщики, руководство и мы от себя требуем высоких целей, — сказал Зобнин.

Бело-голубые объявили о назначении 56-летнего специалиста 13 июня. Он подписал контракт на три сезона — до лета 2028 года. Карпин будет совмещать работу в клубе и сборной России.