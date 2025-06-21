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21 июня 2025, 11:15

Зобнин: «Отпуск хороший, долгий, успел соскучиться по «Спартаку»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о том, как провел отпуск.

«Отпуск хороший, долгий, успел соскучиться по «Спартаку». Ничего не нашли, медобследование прошло нормально. Продолжим в таком же темпе. Собираемся сейчас в Тарасовке. Сборы здесь. Дальше уже переедем в Тушино.
Единственное — вопрос в соперниках. В Турции или за границей, наверное, проще найти соперников. По тренировочному процессу, думаю, ничего не поменяется.

С тренером не виделись. Завтра будут тесты, послезавтра заедем в Тарасовку. Там уже нам озвучат цели и задачи на сезон.

Встреча с Легковым и Овечкиным в Турции? Ежегодно отдыхаем в этом отеле. Банда своеобразная. Рад был увидеть ребят. Увидимся уже в следующем году. Исполнение гимна на День России? Это и в прошлом году было. Легков проводил тренировку, потом спели гимн. Это входит в традицию. Идея — общая.», — рассказал Зобнин.

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Роман Зобнин
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
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26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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