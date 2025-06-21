Зобнин: «Отпуск хороший, долгий, успел соскучиться по «Спартаку»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о том, как провел отпуск.
«Отпуск хороший, долгий, успел соскучиться по «Спартаку». Ничего не нашли, медобследование прошло нормально. Продолжим в таком же темпе. Собираемся сейчас в Тарасовке. Сборы здесь. Дальше уже переедем в Тушино.
Единственное — вопрос в соперниках. В Турции или за границей, наверное, проще найти соперников. По тренировочному процессу, думаю, ничего не поменяется.
С тренером не виделись. Завтра будут тесты, послезавтра заедем в Тарасовку. Там уже нам озвучат цели и задачи на сезон.
Встреча с Легковым и Овечкиным в Турции? Ежегодно отдыхаем в этом отеле. Банда своеобразная. Рад был увидеть ребят. Увидимся уже в следующем году. Исполнение гимна на День России? Это и в прошлом году было. Легков проводил тренировку, потом спели гимн. Это входит в традицию. Идея — общая.», — рассказал Зобнин.
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3
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
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|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
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|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
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|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
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|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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