Зобнин: «Отпуск хороший, долгий, успел соскучиться по «Спартаку»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о том, как провел отпуск.

«Отпуск хороший, долгий, успел соскучиться по «Спартаку». Ничего не нашли, медобследование прошло нормально. Продолжим в таком же темпе. Собираемся сейчас в Тарасовке. Сборы здесь. Дальше уже переедем в Тушино.

Единственное — вопрос в соперниках. В Турции или за границей, наверное, проще найти соперников. По тренировочному процессу, думаю, ничего не поменяется.

С тренером не виделись. Завтра будут тесты, послезавтра заедем в Тарасовку. Там уже нам озвучат цели и задачи на сезон.

Встреча с Легковым и Овечкиным в Турции? Ежегодно отдыхаем в этом отеле. Банда своеобразная. Рад был увидеть ребят. Увидимся уже в следующем году. Исполнение гимна на День России? Это и в прошлом году было. Легков проводил тренировку, потом спели гимн. Это входит в традицию. Идея — общая.», — рассказал Зобнин.