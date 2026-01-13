Зобнин — об отравлении игроков его академии: «С детьми, слава богу, все в порядке»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал информацию об отравлении игроков его детской команды.

— Были новости об отравлении вашей детской команды. Все ли с ними сейчас хорошо?

— С детьми, слава богу, все в порядке. Есть какие-то остаточные проблемы с животами. Что касается ситуации, то действительно отравились на сборах. Пока что больше ничего не могу сказать, к сожалению.

В этом сезоне 31-летний полузащитник провел 19 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. В декабре Зобнин продлил контракт со «Спартаком» до 2027 года.