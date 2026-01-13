Джанашия — об уходе Баринова в ЦСКА: «Мог стать легендой «Локо», как Мальдини в «Милане»

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в ЦСКА.

13 января футболист подписал с армейцами контракт до конца сезона-2028/29.

«Это большая потеря для «Локомотива». Он хороший игрок, и я не знаю, почему его отпустили. Я знал, что он хотел перейти, но не думал, что уйдет после стольких лет в клубе. Не знаю, что там случилось. Но это очень плохо. Если бы Дмитрий остался в команде еще на пару лет, он стал бы легендой клуба, как Мальдини в «Милане», — сказал Джанашия «СЭ».

Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).