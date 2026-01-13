Дмитриев: «Алонсо в «Спартак»? Да он «Барсу» не может обыграть»

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев назвал отставку Хаби Алонсо из «Реала» самым удивительным событием за праздники.

— Был в отпуске на Мальдивах. Отдыхал после тяжелого сезона. Бокальчик шампанского был, признаюсь.

Больше всего за праздники удивило увольнение Хаби Алонсо. Хотел ли бы увидеть его в «Спартаке»? Да он «Барсу» не может обыграть, ха-ха, — сказал Дмитриев.

«Реал» объявил об отставке Алонсо 12 января. 11 января мадридцы уступили «Барселоне» (2:3) в финале Суперкубка Испании.