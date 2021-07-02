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Алан Дзагоев вместе с ЦСКА отправился на сбор в Австрию

11:21
Алан Дзагоев. Фото Twitter
Алан Дзагоев. Фото Twitter
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ЦСКА отправился на второй сбор в Австрию, сообщает пресс-служба команды.

На фотографиях клуба из аэропорта были запечатлены хавбек Алан Дзагоев и Кирилл Набабкин, у которых истекли сроки контрактов.

Следующий сезон Тинькофф РПЛ начнется 23 июля. В первом туре ЦСКА сыграет против «Уфы» в Москве.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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