Алан Дзагоев вместе с ЦСКА отправился на сбор в Австрию

ЦСКА отправился на второй сбор в Австрию, сообщает пресс-служба команды.

На фотографиях клуба из аэропорта были запечатлены хавбек Алан Дзагоев и Кирилл Набабкин, у которых истекли сроки контрактов.

Следующий сезон Тинькофф РПЛ начнется 23 июля. В первом туре ЦСКА сыграет против «Уфы» в Москве.