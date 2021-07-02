Алан Дзагоев вместе с ЦСКА отправился на сбор в Австрию
11:21
ЦСКА отправился на второй сбор в Австрию, сообщает пресс-служба команды.
На фотографиях клуба из аэропорта были запечатлены хавбек Алан Дзагоев и Кирилл Набабкин, у которых истекли сроки контрактов.
Следующий сезон Тинькофф РПЛ начнется 23 июля. В первом туре ЦСКА сыграет против «Уфы» в Москве.
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