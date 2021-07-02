Стали известны соперники «Краснодара» по второму сбору

«Краснодар» завершил первый летний сбор, информирует пресс-служба клуба. Второй сбор пройдет также в Австрии с 5 по 19 июля.

Соперниками черно-зеленых в контрольных матчах на втором сборе станут немецкий «Нюрнберг» (10 июля), чешский «Динамо» из Ческе Будеевице (14 июля) и немецкая «Арминия» (18 июля).

«Краснодар» по итогам прошлого сезона занял десятое место в турнирной таблице РПЛ.