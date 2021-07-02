Стали известны соперники «Краснодара» по второму сбору
11:52
«Краснодар» завершил первый летний сбор, информирует пресс-служба клуба. Второй сбор пройдет также в Австрии с 5 по 19 июля.
Соперниками черно-зеленых в контрольных матчах на втором сборе станут немецкий «Нюрнберг» (10 июля), чешский «Динамо» из Ческе Будеевице (14 июля) и немецкая «Арминия» (18 июля).
«Краснодар» по итогам прошлого сезона занял десятое место в турнирной таблице РПЛ.
«Быки» завершили первый летний сбор.— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 2, 2021
Второй сбор пройдёт там же с 5 по 19 июля.
Соперниками чёрно-зелёных в контрольных матчах на втором сборе станут немецкий «Нюрнберг» (10 июля), чешский «Динамо» из Ческе Будеёвице (14 июля) и немецкая «Арминия» (18 июля).#Сборы2021 pic.twitter.com/3d7Qv7WEza
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