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Сегодня, 08:40

Зиньковский: «Не удивило, что Соболев не вышел в стартовом составе. У нас нет незаменимых игроков»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал «СЭ» победу над «Пари НН» в 12-м туре РПЛ (2:0), а также то, что форвард Александр Соболев начал встречу на скамейке запасных.

«Не скажу, что победа далась нам легко. Первый тайм был хороший, мы ничего не дали создать сопернику. Во втором тайме чуть отошли назад, играли больше по счету, стали играть длинными передачами. Была определенная нервозность. Но кроме нее, я не помню ни одного момента у «Пари НН. Хорошая, рабочая и командная победа. Удивило, что Соболев не играл в старте? Да нет. У нас нет незаменимых игроков. Все играют», — сказал Зиньковский «СЭ».

«Спартак» набрал 20 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

В 13-м туре РПЛ красно-белые 28 октября сыграют на вызде с «Факелом».

Александр Соболев
Антон Зиньковский
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
11
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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25 тур
26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 2 : 0
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 3 : 1
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 3 : 0
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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