Президент РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» рассказал о реакции РФС на слова про работу ЭСК. Ранее он заявил, что решения экспертно-судейской комиссии дискредитировали орган в текущем его составе.

— Недавно вы довольно резко высказались о работе ЭСК — как отреагировал РФС?

— Мы переговорили с Александром Валерьевичем [Дюковым]. Наверное, не всем понравилось, что я сказал об этом публично. Но я это сделал, потому что видел проблему и хотел обратить на нее внимание. Повторяться не буду, но к работе ЭСК есть вопросы. Сейчас комментировать судейство, думаю, уже не буду. Надеюсь, и поводов будет все меньше.

Алаев подверг судейство критике на фоне скандала после матча 10-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» (2:2). После той игры главный тренер екатеринбуржцев Виктор Гончаренко промолчал в ответ на вопросы журналистов во время флеш-интервью и пресс-конференции в знак протеста из-за ошибок арбитров.