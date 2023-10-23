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Судейство

Сегодня, 09:05

Алаев — о реакции РФС на критику ЭСК: «Переговорили с Дюковым. Наверное, не всем понравилось, что я сказал об этом публично»

Алаев рассказал о реакции РФС на слова про работу ЭСК
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев в интервью «СЭ» рассказал о реакции РФС на слова про работу ЭСК. Ранее он заявил, что решения экспертно-судейской комиссии дискредитировали орган в текущем его составе.

— Недавно вы довольно резко высказались о работе ЭСК — как отреагировал РФС?

— Мы переговорили с Александром Валерьевичем [Дюковым]. Наверное, не всем понравилось, что я сказал об этом публично. Но я это сделал, потому что видел проблему и хотел обратить на нее внимание. Повторяться не буду, но к работе ЭСК есть вопросы. Сейчас комментировать судейство, думаю, уже не буду. Надеюсь, и поводов будет все меньше.

Алаев подверг судейство критике на фоне скандала после матча 10-го тура РПЛ «Ростов» — «Урал» (2:2). После той игры главный тренер екатеринбуржцев Виктор Гончаренко промолчал в ответ на вопросы журналистов во время флеш-интервью и пресс-конференции в знак протеста из-за ошибок арбитров.

Александр Алаев. «Мажича не видел ни разу — встреча с ним потеряла смысл». Интервью босса РПЛ Алаева

Футбол
РПЛ
РФС
Александр Алаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
11
 Рубин 12 3 4 5 11-20 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 12 3 2 7 12-18 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 1 : 2
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 0 : 0
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 0 : 0
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 2 : 2
22.10 12:00
Урал – Сочи
 1 : 4
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 2 : 0
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 3 : 1
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 3 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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