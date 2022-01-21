Журова: «Если Fan ID не будет в РПЛ, зачем фанаты «Спартака» хотят бойкотировать матчи?»

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что лидеры фанатских группировок «Спартака» приняли решение бойкотировать матчи команды из-за принятия закона о введении Fan ID.

«Если Fan ID не будет в РПЛ, зачем фанаты «Спартака» хотят бойкотировать матчи? — приводит слова Журовой «Чемпионат». — Правительство определит порядок, каким образом это будет оформляться. Возможно, в законе будут только международные встречи. В законе пока нет информации, что это будет распространяться на премьер-лигу. Лига с правительством должна все это прорабатывать. Закон просто наделил полномочиями правительство определить, на каких играх будет нужен Fan ID. Но там нет ни слова, что на РПЛ это будет распространяться«.

По словам депутата, будет удивительно, если Fan ID не введут на встречах РПЛ, а фанаты будут считать, что это из-за бойкота.

«Возможно, правительство не сочтет нужным это сделать. Фанаты просто так завели, настроили, а правительство еще не определило соревнования. Когда бойкот даже на международном уровне что-то решал? Мы возмущаемся, когда американцы бойкотируют что-то связанное со спортом, а сейчас сами. Меня обвиняют в поддержке Fan ID, но я говорю о том, что фанаты и сообщество должны это проговаривать. Самое интересное, что многие фанаты уже и так имеют Fan ID, они же уже получали его на чемпионат мира. Все приняли это как данность», — сказала она.

Fan ID будет введен с 1 июня 2022 года. Оформить его можно будет на портале «Госуслуги».