«Высказывания Сафонова очень не понравились». Габулов — об интервью голкипера «Краснодара»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» признался, что ему не понравились высказывания вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова про карьеру Игоря Акинфеева.

— Недавно Матвей Сафонов сказал, что карьера Акинфеева — не предел мечтаний и что он сейчас посильнее армейского голкипера. Вы согласны?

— Я читал эти высказывания, они мне очень сильно не понравились. Да, Сафонову надо мечтать о чем-то высоком, при этом все равно должно оставаться уважение. Я понимаю, может быть, вопрос звучал немного провокационно, но футболист уровня сборной России обязан быть к этому готовым и просчитать те репутационные риски, которые могут возникнуть от его ответа. Сафонов обладает определенным потенциалом, вратарскими качествами. Однако если сравнивать 22-летнего Акинфеева и 22-летнего Сафонова, то это абсолютно разные вещи. Игорь в этом возрасте уже был обладателем Кубка УЕФА, играл в Лиге чемпионов, выиграл по три чемпионата и Кубка России, сыграл 100 «сухих» матчей, забрал ряд индивидуальных наград.