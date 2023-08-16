Кавазашвили считает, что «Зенит» стал слабее после ухода лидеров

Бывший вратарь «Спартака» и «Зенита» Анзор Кавазашвили в комментарии для «СЭ» поделился мнением об игре питерцев в нынешнем сезоне.

«У «Зенита» идет смена поколений. Естественно, если команда не играет сейчас в таком темповом футболе, как они играли при наличии Малкома, то понятно, что команда сбавила. Кузяев и Малком ушли. Это две рабочие лошадки, которые оживляли команду», — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову .

После 4 туров «Зенит» с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре сине-бело-голубые в гостях сыграют со «Спартаком». Игра пройдет 20 августа.