Журавель рассказал, как Адвокат выгнал его из гостиницы Варшавы на Евро-2012

Тележурналист Тимур Журавель сравнил голландских тренеров Дика Адвоката и Гуса Хиддинка.

«Это очень разные тренеры, несмотря на то, что оба голландцы. У меня с Адвокатом, скорее, негативный опыт общения, с Хиддинком — позитивный. Мне кажется, Хиддинк — более позитивный «дядька», он не «негативит», всегда умел разрядить обстановку. У меня на Евро 2012 года был случай с Адвокатом в гостинице Варшавы. Мы сели записывать интервью с вратарем Малафеевым, договорившись предварительно с пресс-атташе сборной. И вдруг зашел Адвокат. Он начал кричать, рвать и метать, выгнал меня из гостиницы, «напихал» Малафееву. Я думаю: «Ты чего творишь? Зачем? Ну даже если тебе что-то не нравится, можно это урегулировать без таких эмоций». А Дик просто кипел как чайник! У Хиддинка таких моментов не было», — приводит «РБ Спорт» слова тележурналиста.

Дик Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год. Под его руководством петербургская команда становилась чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Гус Хиддинк привел сборную Россию к бронзовым медалям на чемпионате Европы 2008 года.