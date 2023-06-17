Пименов: «Самошников — хороший футболист, он нужен «Локомотиву»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов отреагировал на новость о переходе защитника Ильи Самошникова из «Рубина» в «Локомотив».

«Самошников — хороший футболист. Конечно, такой футболист нужен «Локомотиву». Он может составить хорошую конкуренцию в команде», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.

17 июня стало известно, что Самошников подписал контракт с железнодорожниками до 2026 года.

25-летний защитник выступал за «Рубин» с 2020 года. В составе казанской команды он провел 87 матчей, в которых отметился 5 голами и 5 результативными передачами.