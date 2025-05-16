Жуков заявил, что хочет видеть в «Спартаке» тренера с красно-белым прошлым

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» поделился мнением, кто может стать новым главным тренером красно-белых.

«Я много раз говорил, когда в «Спартаке» были постоянные смены иностранных специалистов, что клубу нужен свой, спартаковский специалист, который раньше играл за клуб и знает его традиции. Черчесов или Карпин? Оба настоящие спартаковцы, сложно кого-то выбрать одного. Оба прекрасные тренеры», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» после 28-го тура занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 51 очком.

В Кубке России «Спартак» уступил «Ростову» (2:1) в финале Пути Регионов.