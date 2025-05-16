ЦСКА представил новый комплект домашней формы

ЦСКА презентовал новую игровую форму.

В социальных сетях пресс-служба красно-синих разместила ролик, в котором футболисты представляют новый домашний комплект команды.

«Легендарные мгновения, которые отзываются в сердце и в памяти каждого армейца», — говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что форма от нового технического спонсора команды компании PRIMERA является отсылкой к комплекту 2005 года, в котором армейцы выиграли Кубок УЕФА.