Газзаев: «Ключевой момент финала Кубка УЕФА-2005 — изумительный вынос Акинфеева на Карвалью»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» назвал ключевой момент финального матча Кубка УЕФА-2005 со «Спортингом» (3:1).

— Ключевой момент в финале?

— 75-я минута. «Спортинг» вполне мог сравнять счет. Нападающий с метра попал в штангу, мяч отлетел в руки Акинфееву. И Игорь не упал с ним, не стал тянуть время. А мгновенно выбил на фланг — Карвалью. Изумительная по точности передача. Как он все просчитал!.. Ну и Даниэль убежал от опекуна, прострелил на Вагнера.

Кстати, когда Вагнер забивал, вся наша скамейка так привстала. Он же со всей силы пробил. Испугались, что не попадет еще. (Смеется.) Но молодец, уже не волновался, значит. И вот вам 3:1!

Газзаев: «Звонит вдова Лобановского: «Если бы муж был жив, он первым вас поздравил с победой в Кубке УЕФА».

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев вспомнил, как после финала Кубка УЕФА ему позвонила вдова Валерия Лобановского.

— Финальный свисток, и у вас сразу же появляются золотые футболки. Неужели попросили заготовить?

— Да ну что вы! Эти футболки заказали Александр Стельмах и Сергей Якунчиков. Заказали и никому не сказали. Я даже не знал. Потом у них спрашиваю: «А если бы мы не выиграли»? Отвечают: «Мы бы их просто уничтожили». Затейники. У нас и шампанского не было заготовлено. Но потом как-то нашли. (Улыбается.)

— Как праздновали?

— Ой, да много всего было. И в раздевалке вдруг пиво, шампанское появилось, и в самолете отмечали. Но сейчас вспомнился один эпизод, когда уже вернулись в Москву.

— Какой?

— Когда мы утром прилетели в Москву, я только сел в машину — звонок. Звонит вдова Валерия Васильевича Лобановского. Ада Панкратьевна. Для меня это было так неожиданно! И она говорит: «Если бы Валерий Васильич был жив, он бы вас первый поздравил. Потому что он знает, что это значит». Это было очень достойно. Весь бывший Союз переживал за нас. И ее слова дорогого стоят.

ЦСКА под руководством Газзаева трижды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал Кубок страны. В 2005-м армейцы стали обладателями Суперкубка УЕФА.