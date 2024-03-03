Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

3 марта, 10:10

Жуков — о решении Абаскаля смотреть матч против «Зенита» на базе в Москве: «Вообще Гильермо со странностями»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отсутствие главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на матче 19-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).

«Рядом с командой на стадионе он все равно не мог находиться из-за дисквалификации. Но, по-моему, Абаскаль уже смотрел один раз матч команды на базе. Правда, «Спартак» играл тогда дома, но расстояние не играет разницы: был через дорогу с командой или в другом городе. Но вообще Абаскаль со странностями, у него бывают нестандартные решения», — сказал Жуков «СЭ».

34-летний испанский специалист был дисквалифицирован на три матча (один — условно) после удаления в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом». Тренер толкнул полузащитника грозненцев Бернарда Беришу, который побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым, к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля.

Сине-бело-голубые набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
Гильермо Абаскаль
13
5
Читайте также
«Вашингтон» разгромил «Питтсбург» в матче НХЛ
Легкоатлетка Эллисон Стокке прославилась благодаря внешности, а не результатам в спорте
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Краснодар» — «Рубин» и другие матчи
ЭСК РФС признала верным решение Левникова не удалять Морозова в матче «Динамо» — «Локомотив»
Горшков заявил, что его расстроил матч «Зенита» против «Спартака»: «Мне показалось, что питерцы не рисковали»
Педро — о дебюте за «Зенит»: «Надеюсь, что смогу внести вклад в историю такого великого клуба»
Сафонов оценил рекордное достижение Тюкавина в РПЛ
Ахметов — о дебютном матче за «Зенит»: «Всегда приятно играть на полном стадионе, особенно дома»
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер «Оренбурга» Деограсия считает справедливой ничью с ЦСКА

Полузащитник «Оренбурга» Вера объяснил, почему сорвался его переход в «Локомотив»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости