Жуков — о решении Абаскаля смотреть матч против «Зенита» на базе в Москве: «Вообще Гильермо со странностями»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на отсутствие главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля на матче 19-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).

«Рядом с командой на стадионе он все равно не мог находиться из-за дисквалификации. Но, по-моему, Абаскаль уже смотрел один раз матч команды на базе. Правда, «Спартак» играл тогда дома, но расстояние не играет разницы: был через дорогу с командой или в другом городе. Но вообще Абаскаль со странностями, у него бывают нестандартные решения», — сказал Жуков «СЭ».

34-летний испанский специалист был дисквалифицирован на три матча (один — условно) после удаления в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом». Тренер толкнул полузащитника грозненцев Бернарда Беришу, который побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым, к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля.

Сине-бело-голубые набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.