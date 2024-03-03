Тренер «Оренбурга» Деограсия считает справедливой ничью с ЦСКА

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия поделился с «СЭ» мнением о ничьей с ЦСКА (0:0) в матче 19-го тура РПЛ.

«Мы знали, что это будет сложная игра. У ЦСКА отличная команда, особенно когда она играет дома. И наш план заключался в том, чтобы немного подождать, контратаковать. Затем допустили небольшую ошибку, потому что на самом деле мы были очень хороши, а армейцы забили гол. В конце концов, мы забили мяч за шиворот (вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву, — прим. «СЭ»). Мы сравняли счет, и это был справедливый результат для меня», — сказал Деограсия «СЭ».

ЦСКА набрал 29 очков и поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 16 очками идет на 14-й позиции.

В следующем туре армейцы сыграют против «Крыльев Советов» (8 марта), а оренбуржцы встретятся с «Балтикой» (10 марта).