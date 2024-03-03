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3 марта, 10:00

Тренер «Оренбурга» Деограсия считает справедливой ничью с ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия поделился с «СЭ» мнением о ничьей с ЦСКА (0:0) в матче 19-го тура РПЛ.

«Мы знали, что это будет сложная игра. У ЦСКА отличная команда, особенно когда она играет дома. И наш план заключался в том, чтобы немного подождать, контратаковать. Затем допустили небольшую ошибку, потому что на самом деле мы были очень хороши, а армейцы забили гол. В конце концов, мы забили мяч за шиворот (вратарю ЦСКА Игорю Акинфееву, — прим. «СЭ»). Мы сравняли счет, и это был справедливый результат для меня», — сказал Деограсия «СЭ».

ЦСКА набрал 29 очков и поднялся на 7-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 16 очками идет на 14-й позиции.

В следующем туре армейцы сыграют против «Крыльев Советов» (8 марта), а оренбуржцы встретятся с «Балтикой» (10 марта).

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
Давид Деограсия
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
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