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Сегодня, 10:15

Полузащитник «Оренбурга» Вера объяснил, почему сорвался его переход в «Локомотив»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Лукас Вера.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера в комментарии для «СЭ» подробно объяснил детали срыва его трансфера в «Локомотив» этой зимой.

Ранее появилась информация о том, что 26-летний аргентинец и его агент дали понять руководству «Оренбурга», что они «страдают в клубе», и попросили отпустить футболиста в «Локомотив». Однако, по словам самого Веры, у него все хорошо в команде и он наслаждается тренировочными сборами.

«В моем окружении знали, что есть такая возможность и что все было подготовлено для того, чтобы я уехал после матча с «Сочи», до зимнего перерыва. Потом мне позвонили, сказали, что есть проблема, и клубы не достигли соглашения. И больше ничего. Я приехал в Турцию в день, когда должен был явиться на сборы вместе с партнерами по команде. Провел всю предсезонку, принял участие во всех товарищеских матчах. И правда в том, что я счастлив остаться здесь», — сказал Вера «СЭ».

Лукас Вера выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 19 матчах за команду во всех турнирах.

Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 19 11 6 2 29-15 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
5
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
6
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
7
 ЦСКА 19 7 8 4 32-25 29
8
 Кр. Советов 19 8 5 6 36-29 29
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 19 6 6 7 26-29 24
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 2 : 0
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 1 : 1
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 1 : 1
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 1 : 0
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

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П
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Квинси Промес

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Максим Глушенков

Локомотив

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 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Оренбург

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Виктор Мелехин

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