Полузащитник «Оренбурга» Вера объяснил, почему сорвался его переход в «Локомотив»
Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера в комментарии для «СЭ» подробно объяснил детали срыва его трансфера в «Локомотив» этой зимой.
Ранее появилась информация о том, что 26-летний аргентинец и его агент дали понять руководству «Оренбурга», что они «страдают в клубе», и попросили отпустить футболиста в «Локомотив». Однако, по словам самого Веры, у него все хорошо в команде и он наслаждается тренировочными сборами.
«В моем окружении знали, что есть такая возможность и что все было подготовлено для того, чтобы я уехал после матча с «Сочи», до зимнего перерыва. Потом мне позвонили, сказали, что есть проблема, и клубы не достигли соглашения. И больше ничего. Я приехал в Турцию в день, когда должен был явиться на сборы вместе с партнерами по команде. Провел всю предсезонку, принял участие во всех товарищеских матчах. И правда в том, что я счастлив остаться здесь», — сказал Вера «СЭ».
Лукас Вера выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 19 матчах за команду во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|19
|11
|6
|2
|29-15
|39
|
2
|Зенит
|19
|11
|4
|4
|35-17
|37
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Спартак
|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
|
5
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
6
|Рубин
|19
|8
|5
|6
|18-22
|29
|
7
|ЦСКА
|19
|7
|8
|4
|32-25
|29
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|5
|6
|36-29
|29
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|19
|6
|6
|7
|26-29
|24
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|2 : 0
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|1 : 1
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|1 : 1
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|1 : 0
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|0 : 0
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|16
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5