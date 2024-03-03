Полузащитник «Оренбурга» Вера объяснил, почему сорвался его переход в «Локомотив»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера в комментарии для «СЭ» подробно объяснил детали срыва его трансфера в «Локомотив» этой зимой.

Ранее появилась информация о том, что 26-летний аргентинец и его агент дали понять руководству «Оренбурга», что они «страдают в клубе», и попросили отпустить футболиста в «Локомотив». Однако, по словам самого Веры, у него все хорошо в команде и он наслаждается тренировочными сборами.

«В моем окружении знали, что есть такая возможность и что все было подготовлено для того, чтобы я уехал после матча с «Сочи», до зимнего перерыва. Потом мне позвонили, сказали, что есть проблема, и клубы не достигли соглашения. И больше ничего. Я приехал в Турцию в день, когда должен был явиться на сборы вместе с партнерами по команде. Провел всю предсезонку, принял участие во всех товарищеских матчах. И правда в том, что я счастлив остаться здесь», — сказал Вера «СЭ».

Лукас Вера выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 19 матчах за команду во всех турнирах.