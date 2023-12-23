Бывший главный скаут «Бенфики» Жозе Бото в разговоре с «СЭ» поделился мнением о новом спортивном директоре «Спартака» Томаше Амарале.

«Мы с ним не пересекались. Но я знаю его, это хороший человек. Но он не очень известен в Португалии. Поэтому все были немного удивлены», — сказал Бото «СЭ».

Бото работал скаутом «Бенфики» с 2007 года по 2010, а затем получил повышение до должности главного скаута, где пробыл вплоть до 2018 года.

Амарал переходит в «Спартак» из «Бенфики», в которой на протяжении последних четырех с половиной лет работал старшим скаутом.

Англичанин Пол Эшуорт занимал пост спортивного директора в московском клубе с сентября 2022 года. Теперь он займет пост технического директора красно-белых. На зимний перерыв в РПЛ «Спартак» ушел на пятом месте (30 очков).