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Сегодня, 11:47

Защитник «Бунедкора» Улмасалиев стал свободным агентом. Им интересуется ЦСКА

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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В пресс-службе «Бунедкора» ответили на вопрос «СЭ» о возможном переходе защитника Авазбека Улмасалиева в ЦСКА.

Ранее об этом сообщил автор телеграм-канала «Самвел Карленович Саркисян».

«Об интересе ЦСКА к защитнику нам ничего неизвестно. На данный момент ситуация складывается так, что контракт Улмасалиева с «Бунедкором» закончился. В следующем сезоне, то есть в 2024 году, он не будет выступать за наш клуб. Сейчас он свободный агент», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

23-летний узбек в этом сезоне провел за клуб из Ташкента 28 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро. ЦСКА после 18-и туров занимает восьмое место, набрав 28 очков.

Футбол
ФК Бунедкор
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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Ростов – Кр. Советов
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 - : -
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Пари НН – Факел
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